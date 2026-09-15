यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर योगी सरकार के मंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार UCC लागू करने के लिए तैयार है. बीजेपी ने लोक सभा चुनाव के दौरान संकल्पत्र जारी किया था, जिसमें हमने UCC को प्रमुखता से शामिल किया था.

भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि जब तक समान नागरिकता संहिता लागू नहीं होता तब तक महिलाओं को उनके अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा और अधिकार देना मुमकिन नहीं है. इसलिए हमारी सरकार UCC लागू करने के लिए तैयार है.

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