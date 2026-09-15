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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPF स्कीम: 3 महीने के लिए पीएफ योगदान घटा सकती है सरकार

EPF स्कीम: 3 महीने के लिए पीएफ योगदान घटा सकती है सरकार

नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से PF कटता है, लेकिन अगर पीएफ योगदान को कम कर दिया जाए तो कर्मचारियों को काफी राहत मिल सकती है. सरकार EPF स्कीम 2026 में कुछ बदलाव करने की तरफ विचार कर रही है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Sep 2026 01:44 PM (IST)
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अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी भी सैलरी में से हर महीने PF का पैसा कटता होगा. ये पैसा ही कई लोगों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है. लेकिन अगर आपके PF अकाउंट में हर महीने जाने वाली रकम को कम या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाए तो आपके लिए ये बदलाव फायदेमंद होगा या नहीं? EPF स्कीम 2026 में ऐसा प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कुछ जरूरी परिस्थितियों में पीएफ योगदान में बदलाव किया जा सकता है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर क्या बदलाव किया जा सकता है?

क्या बदलाव होने वाला है?

दरअसल, EPF स्कीम 2026 के तहत केंद्र सरकार को कुछ परिस्थितियों में पीएफ योगदान में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है. बदलाव की बात करें तो केंद्र सरकार कर्मचारियों के पीएफ योगदान में से पैसे को कम कर सकती है या फिर टालने का भी आदेश दिया जा सकता है.

मानलीजिए, अगर आपके पीएफ अकाउंट में हर महीने 4 हजार रुपये जमा किए जाते हैं. ऐसे में अगर बदलाव होता है तो आपके अकाउंट से 4 हजार की जगह 2 हजार रुपये तक जमा किए जा सकते हैं और बाकी के 2 हजार आपकी सैलरी में रहेंगे.

बदलाव जरूरत पड़ने पर होगा

नई EPF स्कीम 2026 को लेकर एक बात का ध्यान देना चाहिए कि ये बदलाव अभी से ही नहीं लागू कर दिया जाएगा, बल्कि अभी PF योगदान पहले की तरह ही होगा, लेकिन जरूरत पड़ती है तब सरकार इस प्रावधान का उपयोग कर सकती है. 

किन हालात में होगा बदलाव?

ये बदलाव ऐसी स्थिति में लिया जाएगा कि अगर देश में महामारी या ऐसी कोई आपदा की स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए पीएफ योगदान में कुछ बदलाव करने के बारे में सोच सकती है.

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क्या बदलाव हमेशा के लिए होगा? 

जानने वाली बात यह है कि ये स्थायी बदलाव नहीं होगा. अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार अधिकतम 3 महीने के लिए पीएफ योगदान को घटा सकती है या फिर टालने का आदेश भी दे सकती है. 

क्या केवल कर्मचारियों पर होगा असर?

जानकारी के मुताबिक, केवल कर्मचारियों के पीएफ योगदान में ही बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि नियोक्ता के भी योगदान में भी बदलाव किया जा सकता है. 

PF से कम पैसे कट तो क्या होगा?

अगर आगे चलकर पीएफ योगदान को कुछ समय के लिए कम किया जाता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? अगर पीएफ कम कटेगा तो आपकी सैलरी में कुछ पैसे ज्यादा आएंगे, जैसे 4 हजार की जगह 2 हजार कटा तो 2000 आपके हाथ में आएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपके भविष्य की बचत कम हो सकती है. यानी पीएफ योगदान कम होने की वजह से आपके हाथ में तो पैसे थोड़े ज्यादा आएंगे, लेकिन आपके पीएफ अकाउंट में पैसे कम जमा होंगे.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Sep 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Utility News PF  EPF Scheme
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