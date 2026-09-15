EPF स्कीम: 3 महीने के लिए पीएफ योगदान घटा सकती है सरकार

अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी भी सैलरी में से हर महीने PF का पैसा कटता होगा. ये पैसा ही कई लोगों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है. लेकिन अगर आपके PF अकाउंट में हर महीने जाने वाली रकम को कम या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाए तो आपके लिए ये बदलाव फायदेमंद होगा या नहीं? EPF स्कीम 2026 में ऐसा प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कुछ जरूरी परिस्थितियों में पीएफ योगदान में बदलाव किया जा सकता है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर क्या बदलाव किया जा सकता है?

क्या बदलाव होने वाला है?

दरअसल, EPF स्कीम 2026 के तहत केंद्र सरकार को कुछ परिस्थितियों में पीएफ योगदान में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है. बदलाव की बात करें तो केंद्र सरकार कर्मचारियों के पीएफ योगदान में से पैसे को कम कर सकती है या फिर टालने का भी आदेश दिया जा सकता है.

मानलीजिए, अगर आपके पीएफ अकाउंट में हर महीने 4 हजार रुपये जमा किए जाते हैं. ऐसे में अगर बदलाव होता है तो आपके अकाउंट से 4 हजार की जगह 2 हजार रुपये तक जमा किए जा सकते हैं और बाकी के 2 हजार आपकी सैलरी में रहेंगे.

बदलाव जरूरत पड़ने पर होगा

नई EPF स्कीम 2026 को लेकर एक बात का ध्यान देना चाहिए कि ये बदलाव अभी से ही नहीं लागू कर दिया जाएगा, बल्कि अभी PF योगदान पहले की तरह ही होगा, लेकिन जरूरत पड़ती है तब सरकार इस प्रावधान का उपयोग कर सकती है.

किन हालात में होगा बदलाव?

ये बदलाव ऐसी स्थिति में लिया जाएगा कि अगर देश में महामारी या ऐसी कोई आपदा की स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए पीएफ योगदान में कुछ बदलाव करने के बारे में सोच सकती है.

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क्या बदलाव हमेशा के लिए होगा?

जानने वाली बात यह है कि ये स्थायी बदलाव नहीं होगा. अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार अधिकतम 3 महीने के लिए पीएफ योगदान को घटा सकती है या फिर टालने का आदेश भी दे सकती है.

क्या केवल कर्मचारियों पर होगा असर?

जानकारी के मुताबिक, केवल कर्मचारियों के पीएफ योगदान में ही बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि नियोक्ता के भी योगदान में भी बदलाव किया जा सकता है.

PF से कम पैसे कट तो क्या होगा?

अगर आगे चलकर पीएफ योगदान को कुछ समय के लिए कम किया जाता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? अगर पीएफ कम कटेगा तो आपकी सैलरी में कुछ पैसे ज्यादा आएंगे, जैसे 4 हजार की जगह 2 हजार कटा तो 2000 आपके हाथ में आएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपके भविष्य की बचत कम हो सकती है. यानी पीएफ योगदान कम होने की वजह से आपके हाथ में तो पैसे थोड़े ज्यादा आएंगे, लेकिन आपके पीएफ अकाउंट में पैसे कम जमा होंगे.

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