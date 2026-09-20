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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Aadhar Verification: गैस सिलेंडर के लिए घर बैठे कैसे करें पहचान की पुष्टि?

LPG Aadhar Verification: गैस सिलेंडर के लिए घर बैठे कैसे करें पहचान की पुष्टि?

सरकार ने सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के लिए 1 अक्टूबर 2026 से आधार वेरिफिकेशन जरूरी किया है. ग्राहक डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी या मोबाइल ऐप से पहचान सत्यापित कराकर सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 20 Sep 2026 08:52 PM (IST)
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अगर आपके रसोई घर में भी घरेलू LPG सिलेंडर इस्तेमाल होता है और आप सब्सिडी का लाभ लेते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. सरकार ने सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर का फायदा लेने वाले ग्राहकों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया जरूरी कर दी है. 

इस प्रक्रिया का खास मकसद यह सुनिश्चित करना है कि LPG गैस कनेक्शन का इस्तेमाल सही व्यक्ति कर रहा है और सब्सिडी का फायदा पात्र ग्राहक तक ही पहुंच रहा है. बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको हर बार गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी सुविधा के मुताबिक घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए पहचान की पुष्टि कर सकते हैं. आइए जानते जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

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घर बैठे कैसे करें LPG आधार वेरिफिकेशन?

LPG ग्राहक को आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं. ऐसे में आप अपनी सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका चुन सकते हैं. 

  • सिलेंडर डिलीवरी के समय: अगर आप गैस एजेंसी नहीं जाना चाहते हैं तो घर पर LPG गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल ऐप के जरिए मौके पर ही पहचान वेरिफिकेशन कराई जा सकती है. लेकिन इसके लिए डिलीवरी के समय जरूरी प्रोसेस पूरी करनी होगी. 
  • गैस एजेंसी पर जाकर: अगर आप ऑफलाइन तरीके से वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो अपने LPG वितरक के कार्यालय या गैस एजेंसी पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं. खास बात यह है कि वहां संबंधित प्रोसेस पूरी करने में कर्मचारी आपकी मदद कर सकते हैं. 
  • कंपनी के मोबाइल ऐप से: LPG कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप के जरिए भी यह सुविधा दी है.

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किस कंपनी के ग्राहक कौन-सा ऐप इस्तेमाल करें?

अगर आप ऑनलाइन तरीके से पहचान की पुष्टि करना चाहते हैं, तो अपनी LPG कंपनी संबंधित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

  • Indane ग्राहक: IndianOil ONE ऐप
  • Bharatgas ग्राहक: Hello BPCL ऐप
  • HP Gas ग्राहक: HP Pay ऐप

इससे यह साफ जाहीर होता है कि आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मौजूद हैं. ऐसे में आप अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी उपलब्ध माध्यम से आधार आधारित पहचान की प्रक्रिया पूरी कर सकता है.

1 अक्टूबर से क्या बदलेगा?

अगर आपने पहले ही बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है, तो आपको दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी. वहीं जिन लोगों का ऑथेंटिकेशन अभी बाकी है, उन्हें सब्सिडी वाले दाम पर LPG रिफिल बुक करने के लिए पहले यह प्रोसेस पूरी करनी होगी. 

सरकार क्यों करवा रही है आधार वेरिफिकेशन?

  • इससे LPG कनेक्शन की पहचान को वेरिफिकेशन करने में मदद मिलती है. 
  • सब्सिडी का लाभ सही और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचने में मदद मिलती है. 
  • इससे डुप्लीकेट और आपत्र कनेक्शन की पहचान होती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 20 Sep 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
LPG Subsidy LPG  LPG Aadhaar Verification
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