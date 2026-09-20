Amazon या Flipkart... कहां मिल रहा सबसे सस्ता डिशवॉशर? अभी चेक करें डील

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जीएसटी घटने से डिशवॉशर की मांग बढ़ी, कीमतें गिरीं.

28% से 18% जीएसटी होने से ₹4500-₹8000 तक सस्ते हुए.

यह समय, मेहनत बचाता, पानी भी कम खर्च करता है.

अमेजन, फ्लिपकार्ट पर विभिन्न मॉडल सस्ते, आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध.

आजकल के मॉर्डन जमाने में बटन दबाने भर से सारे काम हो जाते हैं. जिन चीजों या मशीनों के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वे बड़ी ठाठ से हमारे घरों में जगह बना रहे हैं. एक ऐसी ही मशीन है- डिशवॉशर, जिसे कभी लग्जरी समझा जाता था. आमतौर पर इसकी मांग बड़े शहरों या अमीर घरानों में होता था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है. आज के समय में मिडिल क्लास परिवारों में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी है क्योंकि एक तो मशीन बड़े काम की है और ऊपर से इसके रेट भी काफी कम हुए हैं.

GST कम होने के बाद बढ़ी डिमांड

3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिशवॉशर, एयर कंडीशनर (AC) और बड़े टीवी जैसे होम अप्लायंसेज पर टैक्स घटाने की सिफारिश की गई थी. सरकार के इस फैसले के बाद 22 सितंबर 2025 से डिशवॉशर पर जीएसटी (GST) को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया. इससे कीमतें झट से 4,500 से 8,000 रुपये तक गिर गई और लोग इसे बड़े पैमाने पर अपनाने लगे. आज आलम यह है कि आज बड़े शहरों के मुकाबले इसकी मांग ज्यादातर छोटे शहरों में देखने को मिल रही है.

समय और मेहनत दोनों की बचत

आज भागदौड़ भरी जिंदगी में डिशवॉशर रोज बर्तन धोने के काम को आसान बनाता है. इससे बर्तन धुलकर तुरंत सूख भी जाते हैं, जिन्हें तुरंत कैबिनेट में रखकर किचन का काम समेटा जा सकता है. इससे बर्तनों में पानी के दाग लगने की भी समस्या नहीं रहती है. कांच या सेरमिक के बने बर्तनों के टूटने या उन पर स्क्रैच आने का डर नहीं रहता. इससे पानी की भी बचत होती है. जहां हाथ से बर्तन धोने में लगभग 40 से 60 लीटर पानी खर्च होता है. वहीं, एक डिशवॉशर एक बार फुल लोड में सिर्फ 9 से 12 लीटर पानी का इस्तेमाल कर बर्तनों को चमका देता है.

कहां चल रही सबसे सस्ती डील?

आपको Amazon और Flipkart पर सस्ते और सही दाम पर डिशवॉशर मिल जाएंगे. अगर परिवार छोटा है, तो Voltas Beko और Godrej Eon के 8 प्लेस सेटिंग्स वाले डिशवॉशर को चुन सकते हैं. इनकी कीमत 13,974 से 15,990 के रेंज में हैं. ऑफर में ये और भी सस्ते मिल जाएंगे.

अगर परिवार थोड़ा बड़ा है, तो Faber और Kaff का 12 से 14 प्लेस सेटिंग्स वाला डिशवॉशर आपके लिए बेस्ट हो सकता है. इनकी कीमत 26,740-29,890 के बीच है. इस रेंज में BOSCH का 13 प्लेस सेटिंग्स वाला डिशवॉशर भी बढ़िया है. इसकी कीमत 41,873 से 45,490 के बीच में है.

कम रेंज के डिशवॉशर में वोल्टास बेको या गोदरेज का 8 प्लेस सेटिंग मॉडल भी बेहतर हैं. डिशवॉशर लेने से पहले बेहतर यही होगा कि आप अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही साइट पर अपने शहर का पिनकोड डालकर फाइनल प्राइस और एक्सचेंज ऑफर चेक कर लें. HDFC, ICICI या SBI कार्ड्स पर आपको 1,500 से 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है.

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