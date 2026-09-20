गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAmazon या Flipkart... कहां मिल रहा सबसे सस्ता डिशवॉशर? अभी चेक करें डील

Amazon या Flipkart... कहां मिल रहा सबसे सस्ता डिशवॉशर? अभी चेक करें डील

सरकार ने डिशवॉशर पर जीएसटी (GST) की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है. इससे इसकी कीमतों में भारी कमी आई है और अब मिडिल क्लास वाले लोग भी इसे खरीदने लगे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 20 Sep 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जीएसटी घटने से डिशवॉशर की मांग बढ़ी, कीमतें गिरीं.
  • 28% से 18% जीएसटी होने से ₹4500-₹8000 तक सस्ते हुए.
  • यह समय, मेहनत बचाता, पानी भी कम खर्च करता है.
  • अमेजन, फ्लिपकार्ट पर विभिन्न मॉडल सस्ते, आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध.

आजकल के मॉर्डन जमाने में बटन दबाने भर से सारे काम हो जाते हैं. जिन चीजों या मशीनों के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वे बड़ी ठाठ से हमारे घरों में जगह बना रहे हैं. एक ऐसी ही मशीन है- डिशवॉशर, जिसे कभी लग्जरी समझा जाता था. आमतौर पर इसकी मांग बड़े शहरों या अमीर घरानों में होता था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है. आज के समय में मिडिल क्लास परिवारों में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी है क्योंकि एक तो मशीन बड़े काम की है और ऊपर से इसके रेट भी काफी कम हुए हैं. 

GST कम होने के बाद बढ़ी डिमांड

3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिशवॉशर, एयर कंडीशनर (AC) और बड़े टीवी जैसे होम अप्लायंसेज पर टैक्स घटाने की सिफारिश की गई थी.  सरकार के इस फैसले के बाद 22 सितंबर 2025 से डिशवॉशर पर जीएसटी (GST) को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया. इससे कीमतें झट से 4,500 से 8,000 रुपये तक गिर गई और लोग इसे बड़े पैमाने पर अपनाने लगे. आज आलम यह है कि आज बड़े शहरों के मुकाबले इसकी मांग ज्यादातर छोटे शहरों में देखने को मिल रही है.  

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
यूटिलिटी
करोड़ों LPG ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदलेगा गैस सिलेंडर का ये नियम
करोड़ों LPG ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदलेगा गैस सिलेंडर का ये नियम
यूटिलिटी
मैटरनिटी कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस, जानें इसके फायदे और जरूरी बातें
मैटरनिटी कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस, जानें इसके फायदे और जरूरी बातें
यूटिलिटी
पत्नी की ज्यादा है इनकम, क्या तलाक के बाद उठाना होगा पति का खर्च?
पत्नी की ज्यादा है इनकम, क्या तलाक के बाद उठाना होगा पति का खर्च?

समय और मेहनत दोनों की बचत

आज भागदौड़ भरी जिंदगी में डिशवॉशर रोज बर्तन धोने के काम को आसान बनाता है. इससे बर्तन धुलकर तुरंत सूख भी जाते हैं, जिन्हें तुरंत कैबिनेट में रखकर किचन का काम समेटा जा सकता है. इससे बर्तनों में पानी के दाग लगने की भी समस्या नहीं रहती है. कांच या सेरमिक के बने बर्तनों के टूटने या उन पर स्क्रैच आने का डर नहीं रहता. इससे पानी की भी बचत होती है. जहां हाथ से बर्तन धोने में लगभग 40 से 60 लीटर पानी खर्च होता है. वहीं, एक डिशवॉशर एक बार फुल लोड में सिर्फ 9 से 12 लीटर पानी का इस्तेमाल कर बर्तनों को चमका देता है. 

कहां चल रही सबसे सस्ती डील?

आपको Amazon और Flipkart पर सस्ते और सही दाम पर डिशवॉशर मिल जाएंगे. अगर परिवार छोटा है, तो Voltas Beko और Godrej Eon के 8 प्लेस सेटिंग्स वाले डिशवॉशर को चुन सकते हैं. इनकी कीमत 13,974 से 15,990 के रेंज में हैं. ऑफर में ये और भी सस्ते मिल जाएंगे. 

अगर परिवार थोड़ा बड़ा है, तो Faber और Kaff का 12 से 14 प्लेस सेटिंग्स वाला डिशवॉशर आपके लिए बेस्ट हो सकता है. इनकी कीमत 26,740-29,890 के बीच है. इस रेंज में BOSCH का 13 प्लेस सेटिंग्स वाला डिशवॉशर भी बढ़िया है. इसकी कीमत 41,873 से 45,490 के बीच में है.

कम रेंज के डिशवॉशर में वोल्टास बेको या गोदरेज का 8 प्लेस सेटिंग मॉडल भी बेहतर हैं. डिशवॉशर लेने से पहले बेहतर यही होगा कि आप अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही साइट पर अपने शहर का पिनकोड डालकर फाइनल प्राइस और एक्सचेंज ऑफर चेक कर लें.  HDFC, ICICI या SBI कार्ड्स पर आपको 1,500 से 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है. 

ये भी पढ़ें:

क्या है मुंबई के Taj Hotel की खासियत? दुनिया के टॉप 50 होटलों में बनाई जगह 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Amazon GST Dishwasher
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
यूटिलिटी
करोड़ों LPG ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदलेगा गैस सिलेंडर का ये नियम
करोड़ों LPG ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदलेगा गैस सिलेंडर का ये नियम
यूटिलिटी
मैटरनिटी कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस, जानें इसके फायदे और जरूरी बातें
मैटरनिटी कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस, जानें इसके फायदे और जरूरी बातें
यूटिलिटी
पत्नी की ज्यादा है इनकम, क्या तलाक के बाद उठाना होगा पति का खर्च?
पत्नी की ज्यादा है इनकम, क्या तलाक के बाद उठाना होगा पति का खर्च?
Advertisement

वीडियोज

Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Sandeep Chaudhary: 2027 की बयार...शिक्षा, परीक्षा, रोजगार! विश्लेषकों का विश्लेषण | GEN-Z | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
विश्व
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
टेलीविजन
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
स्पोर्ट्स
स्मृति मंधाना T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं, रचा इतिहास
स्मृति मंधाना T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं, रचा इतिहास
इंडिया
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
इंडिया
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
हेल्थ
क्या शराब पीने के बाद दवाएं खा सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
क्या शराब पीने के बाद दवाएं खा सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
शिक्षा
उत्तराखंड में छात्रों को फ्री टैबलेट का तोहफा, जानें कैसे मिलेगा लाभ?
उत्तराखंड में छात्रों को फ्री टैबलेट का तोहफा, जानें कैसे मिलेगा लाभ?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget