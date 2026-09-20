छठ और दिवाली पर घर जाना हुआ आसान! रेलवे ने चलाईं 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप भी आने वाले त्योहारों में ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों के जरिए नवंबर के आखिर तक अलग-अलग रूटों पर 282 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे. इन ट्रेनों की बुकिंग 19 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है.

इन स्पेशल ट्रेनों से यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है. ऐसे में अगर आप त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले हैं, तो ट्रेन नंबर और तारीख की जानकारी पहले से देख लेना फायदेमंद रहेगा.

नवंबर तक चलेंगी ये 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

02200/02199 बांदा टर्मिनस–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी: 02200 ट्रेन 28 नवंबर 2026 तक और 02199 ट्रेन 26 नवंबर 2026 तक चलेगी.

04140/04139 दादर–प्रयागराज: 04140 ट्रेन 29 नवंबर और 04139 ट्रेन 27 नवंबर 2026 तक चलेगी.

04176/04175 दादर–सुबेदारगंज: 04176 सेवा 24 नवंबर और 04175 सेवा 22 नवंबर 2026 तक चलेगी.

01908/01907 उधना–आगरा कैंट: 01908 ट्रेन 25 नवंबर और 01907 ट्रेन 24 नवंबर 2026 तक चलेगी.

04106/04105 उधना–प्रयागराज: 04106 सेवा 30 नवंबर और 04105 सेवा 29 नवंबर 2026 तक चलेगी.

04156/04155 उधना–सुबेदारगंज: 04156 ट्रेन 20 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को कहेगी. वहीं 04155 ट्रेन 19 अक्टूबर से 26 नवंबर तक सोमवार और गुरुवार को चलेगी.

04120/04119 वलसाड–सुबेदारगंज: 04120 सेवा 29 नवंबर और 04119 सेवा 28 नवंबर 2026 तक चलेगी.

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त्योहारों में यात्रियों को बड़ी राहत! 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के 282 अतिरिक्त फेरे, 19 सितंबर से बुकिंग शुरू #IndianRailways #FestivalSpecial #RailwayUpdate #TrainNews https://t.co/omX3pNIpFU — Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) September 18, 2026

इन रूट्स पर भी जारी रहेगी स्पेशल ट्रेन

04178/04177 वलसाड–सुबेदारगंज: 04178 ट्रेन 25 नवंबर और 04177 ट्रेन 24 नवंबर 2026 तक चलेगी.

01909/01910 असारवा–आगरा कैंट: 01909 सेवा 24 नवंबर और 01910 सेवा 23 नवंबर 2026 तक चलेगी.

04180/04179 साबरमती–प्रयागराज: 04180 ट्रेन 4 अक्टूबर से 29 नवंबर और 04179 ट्रेन 3 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक चलेगी.

01906/01905 असारवा–कानपुर सेंट्रल: 01906 सेवा 1 दिसंबर और 01905 सेवा 30 नवंबर 2026 तक चलेगी.

04170/04169 इंदौर–सुबेदारगंज: 04170 ट्रेन 28 नवंबर और 04169 ट्रेन 27 नवंबर 2026 तक चलेगी.

04174/04173 वेरावल–प्रयागराज: 04174 सेवा 27 नवंबर और 04173 सेवा 26 नवंबर 2026 तक चलेगी.

प्रयागराज–साबरमती स्पेशल में बदलाव

प्रयागराज और साबरमती के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को लेकर भी बदलाव किया गया है. गांधीनगर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से जुड़ी बाधाओं के कारण प्रयागराज और गांधीनगर द्विसाप्ताहिक स्पेशल के टर्मिनल में बदलाव किया गया है. अब 04111/04112 की जगह यह सेवा 04179/04180 नंबर से प्रयागराज और साबरमती के बीच चलेगी.

04179: प्रयागराज से शाम 4 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3:40 बजे साबरमती पहुंचेगी.

04180: साबरमती से शाम 5:45 बजे रवाना होगी.

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