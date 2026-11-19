भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है. मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनने वाला 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कई आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से तैयार किया जा रहा है. रेलवे की तैयारी 2027 में 15 अगस्त के आसपास वापी-सूरत सेक्शन पर ट्रेन चलाने की है. इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सूरत पहुंचकर परियोजना के काम का जायजा लिया.

इसी बीच नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर कर परियोजना में चल रहे निर्माण कार्यों की झलक दिखाई है. दिखाई गई झलक में समुद्र के नीचे सुरंग, जमीन से काफी गहराई में रेलवे स्टेशन और बड़ी नदियों के ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं.

कहां से गुजरेगी बुलेट ट्रेन?

मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर का सबसे खास हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे बनाई जा रही सुरंग है. करीब 21 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का लगभग 7 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे होगा. इसके निर्माण के लिए 3,200 टन की टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. मशीन चट्टानों को काटकर सुरंग तैयार कर रही है. इसके पूरा होने के बाद बुलेट ट्रेन समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगी. यह भारत की पहली समुद्र के नीचे बनी रेल सुरंग होगी.

जमीन से कितने फीट नीचे बनेगा स्टेशन?

इस परियोजना की सबसे खास बात मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में बन रहा अंडरग्राउंड स्टेशन है. यह जमीन से करीब 100 फीट नीचे बनाया जा रहा है. यानी इसकी गहराई करीब 10 मंजिला इमारत के बराबर होगी. बड़ी बात यह है कि पूरे मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर में यह एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन होगा. इसके अलावा वीडियो में पहाड़ी इलाकों में ट्रैक बनाने और दूसरी जगहों पर पुलों के निर्माण का काम भी दिखाया गया है.

Watch the latest progress update on the Mumbai–Ahmedabad Bullet Train Project. https://t.co/d2251qv1WI — NHSRCL (@nhsrcl) November 16, 2026

साबरमती नदी पर बना 480 मीटर लंबा पुल

परियोजना के तहत गुजरात में साबरमती नदी पर 480 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा पुल तैयार किया गया है. इसकी ऊंचाई करीब 118 फीट है, जो लगभग 12 मंजिला इमारत के बराबर है. यह पुल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के प्रमुख निर्माण कार्यों में शामिल है.

320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रफ्तार

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. कॉरिडोर पर इसके 12 स्टेशन होंगे. इनमें मुंबई (BKC), ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं. यह रेल कॉरिडोर महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली से होकर गुजरेगा. परियोजना में जापान की शिंकानसेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

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