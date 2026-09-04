600 रुपए में AC केबिन और चाय-नाश्ता, ताजमहल देखने ट्रेन से निकला विदेशी जोड़ा

भारत घूमने आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए यहां की ट्रेन यात्रा भी अपने आप में एक खास अनुभव बन जाती है. ऐसा ही कुछ खास अनुभव नीदरलैंड और मोल्दोवा से भारत घूमने आए ट्रैवल ब्लॉगर कपल Wes और Nico ने महसूस किया. ताजमहल देखने के लिए दिल्ली से आगरा तक ट्रेन से सफर उम्मीद से कहीं ज्यादा खास रहा. जिसके बाद इस विदेशी कपल ने अपने अनुभव का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब काफी सुर्खियों में है.

कपल ने अपने पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने 6 यूरो यानी करीब 600 रुपये के टिकट में उन्हें AC कोच, आरामदायक सीट और सफर के दौरान खाने-पीने की सभी सुविधाएं मिली, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुए.

600 रुपये के टिकट में मिला AC कोच और खाना

Wes और Nico ने सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ट्रेन के अंदर का अनुभव को दिखाया. उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में उन्हें सही से कोच और सीट तलाशने में थोड़ी परेशानी, लेकिन सीट मिलने के बाद उनका यह सफर उम्मीद से कफ़8 बेहतर था. क्योंकि सिर्फ 600 रुपए की कीमत में ऐसी सुविधा मिलने की उन्हें उम्मीद नहीं थी.

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ट्रेन में विक्रेता खाने-पीने की चीजें बेचते हुए नजर आए.

उन्होंने देखा कि यात्री ट्रेन में अपनी पसंद का खाना भी ऑर्डर कर सकते थे.

सफर के दौरान बाहर के बदलते नजारे भी देखने को मिले.

रास्ते में दोनों ने ट्रेन के अंदर और बाहर के कई वीडियो बनाए.

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टॉयलेट को लेकर नहीं हुई खास तारीफ

जहां विदेशी कपल ने ट्रेन का AC केबिन और खाने-पीने की सुविधा को लेकर काफी तारीफ की, वहीं टॉयलेट को लेकर उनकी राय काफी अलग थी. उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि टॉयलेट उनके उमीद के मुताबिक नहीं थी. हालांकि, इसके बावजूद दोनों ने करीब 600 रुपए में मिली पूरी यात्रा को काफी किफायती और अच्छा अनुभव बताया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अच्छा हुआ सफर ज्यादा लंबा नहीं था.

आगरा स्टेशन पहुंचकर बदल गया अनुभव

दिल्ली से आगरा तक का सफर कपल को काफी हद तक अच्छा लगा, लेकिन आगरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उन्हें स्टेशन के बाहर का माहौल कुछ खास पसंद नहीं आया. उन्होंने आगरा स्टेशन के बाहर की भीड़ और अफरा-तफरी को लेकर नाराजगी जताई.

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