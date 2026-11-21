अगर आपकी गाड़ी का कोई पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो उसे भरने का अच्छा मौका है. कर्नाटक सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए बकाया ट्रैफिक चालान पर 50 फीसदी की छूट देने का फैसला किया है. इस दौरान लोग अपने पुराने चालान का पूरा जुर्माना भरने के बजाय आधी रकम देकर मामला निपटा सकेंगे. यह सुविधा 21 नवंबर से शुरू हो गई है और 11 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी.

खास बात यह है कि यह छूट सिर्फ हाल में कटे चालानों तक सीमित नहीं है. पुलिस विभाग के ई-चालान सिस्टम में दर्ज बकाया मामलों के साथ परिवहन विभाग के 1991 से 2025 के बीच दर्ज कुछ पुराने जुर्माने भी इसके दायरे में शामिल हैं. हालांकि, यह योजना पूरे देश के लिए नहीं है. इसका फायदा केवल कर्नाटक में पात्र चालान वाले वाहन मालिकों को मिलेगा.

कब से कबतक मिलेगा फायदा?

कर्नाटक में वाहन चालकों को बकाया जुर्माना चुकाने के लिए 21 दिन का समय दिया गया है. इस दौरान पात्र चालान पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी. जैसे, अगर किसी वाहन पर 2,000 रुपए का चालान बकाया है तो छूट के बाद उसे 1,000 रुपए देकर निपटाया जा सकेगा. इसी तरह 5,000 रुपए के चालान पर 2,500 रुपए चुकाने होंगे.

कर्नाटक सरकार की ओर से जारी सहमति पत्र के मुताबिक, पुलिस विभाग के ट्रैफिक ई-चालान सिस्टम में दर्ज बकाया मामलों और परिवहन विभाग में 1991 से 2025 के बीच दर्ज तथा पेमेंट के लिए लंबित मामलों पर यह रियायत दी जाएगी. इसके लिए 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक की समयसीमा तय की गई है.

किन गलतियों के चालान पर मिलेगी छूट?

इस छूट के दायरे में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े कई तरह के ई-चालान शामिल हैं. इनमें सीट बेल्ट नहीं लगाने, बाइक पर तीन लोगों के बैठने, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और दूसरे यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले शामिल हैं.

इसके अलावा परिवहन विभाग यानी RTO के कुछ पुराने बकाया जुर्मानों को भी छूट में शामिल किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, वाहन मालिकों को अपने वाहन के खिलाफ दर्ज पेंडिंग मामलों की जानकारी लेकर तय समय के भीतर पेमेंट करना चाहिए.

कैसे चेक करें अपना पेंडिंग चालान?

अपने फोन में VAHAN ऐप डाउनलोड करें.

ऐप में अपने वाहन से जुड़ी जानकारी दर्ज करें.

वाहन के खिलाफ दर्ज पेंडिंग मामलों और जुर्माने की जानकारी देखें.

चालान पर छूट की रकम और पेमेंट का ऑप्शन जांचें.

पेमेंट करने के बाद रसीद जरूर रखें.

पुराने चालान का बोझ कम करना चाहती है सरकार

कर्नाटक में बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं. मैसूरु शहर में ही अधिकारियों के आंकड़ों के मुताबिक 1.08 करोड़ से ज्यादा ई-चालान मामले लंबित हैं, जिनमें कुल जुर्माना करीब 482.53 करोड़ रुपए है. 50 फीसदी छूट के बाद इस रकम में बड़ी कमी आ सकती है.

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