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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीशो के लिए छत पर गाड़ी खड़ी करने पर चालान कटता है? यहां से मिल सकता है नोटिस

शो के लिए छत पर गाड़ी खड़ी करने पर चालान कटता है? यहां से मिल सकता है नोटिस

Traffic Rule: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक घर की छत पर कार खड़ी हुई है, जिसके बाद कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि क्या अपने घर की छत पर कार पार्क करना नियमों के खिलाफ है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Aug 2026 03:13 PM (IST)
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  • सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने पर आरटीओ नोटिस जारी, भारी जुर्माना।

Traffic Rule Update: क्या आपने ऐसा घर देखा है, जिसकी छत पर कार खड़ी हो? अक्सर लोग शो के लिए घर की छत पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं. अगर असल जिंदगी में नहीं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को तो आपने जरूर देखा होगा.

इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक घर की छत पर कार खड़ी हुई है. ऐसे वीडियो देखने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि क्या अपने घर की छत पर कार पार्क करना नियमों के खिलाफ है या नहीं? अगर ऐसा कोई करता है तो क्या उसके खिलाफ चालान काटा जा सकता है.

क्या ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है?

बता दें कि अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति यानी अपने घर की छत पर कार खड़ी करता है तो ऐसे मामले में ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काटती है. आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस सड़क या फिर अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटती है. ऐसे अगर कोई अपने घर की छत पर कार खड़ी करता है इस पर ट्रैफिक नियम लागू नहीं होते हैं.

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छत पर कार खड़ी करना सही है?

इसका मतलब यह नहीं है कि छत पर कार खड़ा करना पूरी तरह से सही है. कुछ मामलों में नगर निगम या स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर की छत पर कार खड़ी की है लेकिन इसकी वजह से इमारत को किसी तरह नुकसान पहुंचने का खतरा है तो ऐसे में कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा अगर कार को छत पर चढ़ाने के लिए क्रेन या किसी दूसरे तरीके का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की सुरक्षा को खतरा होता है तो पुलिस और स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर सकती है.

शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

अगर छत पर कार खड़ी करने के आस पास रहने वालों की सुरक्षा को खतरा है, जिसके कारण पड़ोसी इसकी शिकायत करते हैं तो अधिकारी मामले की जांच कर सकते हैं. यानी अगर आपकी छत पर कार खड़ी करने से किसी प्रकार का खतरा होता है तो कार्रवाई की जा सकती है. अगर कार को सुरक्षा नियमों के खिलाफ खड़ा किया जाता है तो ऐसे मामले में आरटीओ नोटिस जारी कर सकता है. इसके साथ ही भारी जुर्माना तक लगाया जा सकता है.  

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Car Traffic Rules Motor Vehicle Rules Utility News
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