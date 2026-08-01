शो के लिए छत पर गाड़ी खड़ी करने पर चालान कटता है? यहां से मिल सकता है नोटिस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने पर आरटीओ नोटिस जारी, भारी जुर्माना।

Traffic Rule Update: क्या आपने ऐसा घर देखा है, जिसकी छत पर कार खड़ी हो? अक्सर लोग शो के लिए घर की छत पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं. अगर असल जिंदगी में नहीं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को तो आपने जरूर देखा होगा.

इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक घर की छत पर कार खड़ी हुई है. ऐसे वीडियो देखने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि क्या अपने घर की छत पर कार पार्क करना नियमों के खिलाफ है या नहीं? अगर ऐसा कोई करता है तो क्या उसके खिलाफ चालान काटा जा सकता है.

क्या ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है?

बता दें कि अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति यानी अपने घर की छत पर कार खड़ी करता है तो ऐसे मामले में ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काटती है. आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस सड़क या फिर अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटती है. ऐसे अगर कोई अपने घर की छत पर कार खड़ी करता है इस पर ट्रैफिक नियम लागू नहीं होते हैं.

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छत पर कार खड़ी करना सही है?

इसका मतलब यह नहीं है कि छत पर कार खड़ा करना पूरी तरह से सही है. कुछ मामलों में नगर निगम या स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर की छत पर कार खड़ी की है लेकिन इसकी वजह से इमारत को किसी तरह नुकसान पहुंचने का खतरा है तो ऐसे में कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा अगर कार को छत पर चढ़ाने के लिए क्रेन या किसी दूसरे तरीके का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की सुरक्षा को खतरा होता है तो पुलिस और स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर सकती है.

शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

अगर छत पर कार खड़ी करने के आस पास रहने वालों की सुरक्षा को खतरा है, जिसके कारण पड़ोसी इसकी शिकायत करते हैं तो अधिकारी मामले की जांच कर सकते हैं. यानी अगर आपकी छत पर कार खड़ी करने से किसी प्रकार का खतरा होता है तो कार्रवाई की जा सकती है. अगर कार को सुरक्षा नियमों के खिलाफ खड़ा किया जाता है तो ऐसे मामले में आरटीओ नोटिस जारी कर सकता है. इसके साथ ही भारी जुर्माना तक लगाया जा सकता है.

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