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दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन? जानें कौन हैं पात्र और कौन-कौन से लगेंगे दस्तावेज

Delhi Laxmi Yojana Registration: दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च हो गया है. जानें कौन आवेदन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और हर महीने 2,500 रुपये कैसे मिलेंगे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Aug 2026 03:12 PM (IST)
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Delhi Laxmi Yojana: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना का शुभारंभ किया और आज से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं. सरकार का दावा है कि इस योजना का लाभ करीब 17 लाख महिलाओं को मिलेगा. इसके लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.

क्या है दिल्ली लक्ष्मी योजना?
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. हालांकि यह पूरी राशि सीधे बैंक खाते में नहीं आएगी.
1,000 हर महीने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपये वॉलेट में भेजे जाएंगे. 1500 हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किए जाएंगे. ये राशि तीन साल तक जमा होती रहेगी, ताकि महिलाओं के लिए बचत भी हो सके. सरकार ने बताया है कि रक्षाबंधन के मौके पर पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. 

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कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोर्टल लॉन्च कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत की है. आवेदन करने वाली महिलाओं को पोर्टल पर अपनी जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा.

कौन महिलाएं कर सकेंगी आवेदन?
सरकार ने फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. कौन- कौन पात्र हैं, इससे जुड़े दिशा-निर्देश पोर्टल पर जारी किए जाएंगे. आमतौर पर योजना का लाभ दिल्ली की पात्र महिलाओं को मिलेगा.

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किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

  • आधार कार्ड
  • दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • आधार
  • लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान 

कितनी महिलाओं को मिलेगा फायदा?

दिल्ली सरकार के अनुसार इस योजना से करीब 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Aug 2026 03:09 PM (IST)
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