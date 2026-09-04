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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन टिकट बुकिंग में एक गलती और बढ़ेगी टेंशन, IRCTC ने यात्रियों को दी जरूरी सलाह

ट्रेन टिकट बुकिंग में एक गलती और बढ़ेगी टेंशन, IRCTC ने यात्रियों को दी जरूरी सलाह

IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करते समय नाम, उम्र, जेंडर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी सावधानी से भरें. अनधिकृत एजेंटों से बचें और भुगतान से पहले सभी विवरण जांच लें, ताकि यात्रा में परेशानी न हो.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 04 Sep 2026 12:13 PM (IST)
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अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो टिकट बुकिंग के दौरान सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है. क्योंकि टिकट बुकिंग के दौरान अगर आप नाम, उम्र, जेंडर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां गलत भरते हैं, तो आपको आगे काफी परेशानी हो सकती है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टिकट कैंसिल कराने या रिफंड लेने के दौरान भी आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर IRCTC ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी है. साथ ही उन्होंने यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले अपनी सभी जानकारी को अच्छी तरह से जांच लेने और किसी फर्जी एजेंट के झांसे में न आने की सलाह दी गई है. ऐसे में अगर आप भी ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले हैं, तो इन जरूरी बातों का ध्यान रखें. 

टिकट बुक करते समय इन डिटेल्स को जरूर जांचें

  • यात्री का पूरा नाम सही दर्ज करें.
  • जेंडर यानी पुरुष या महिला की जानकारी सही से भरें.
  • यात्री की उम्र ध्यान से दर्ज करें.
  • अपना सही मोबाइल नंबर डालें.
  • पेमेंट करने से पहले एक बार इन पूरी जानकारी को दोबारा चेक कर लें.

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फर्जी एजेंटों से टिकट बुक कराने से बचें

आज के समय में ज्यादातर लोग टिकट बुकिंग के नाम पर एजेंट होने का दावा करते हैं. ऐसे में रेल टिकट बुक कराने के लिए किसी अनजान शख्स या फर्जी एजेंट पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है. वहीं कई बार ठग खुद को एजेंट बताकर यात्रियों से पैसे वसूल लेते हैं. इसलिए टिकट बुक करने के लिए हमेशा IRCTC के आधिकारिक प्लेटफॉर्म या अधिकृत एजेंट का ही इस्तेमाल करें.

टिकट बुकिंग से पहले जरूर करें ये काम

  • पेमेंट करने से पहले आप अपनी सभी डिटेल को ध्यान से पढ़ें.
  • पेमेंट से पहले नाम, उम्र और जेंडर की जानकारी दोबारा जांचें.
  • मोबाइल नंबर सही है या नहीं, यह जरूर देखें.
  • किसी अनजान व्यक्ति या फर्जी एजेंट से टिकट न बनवाएं.
  • टिकट बुकिंग के लिए आधिकारिक IRCTC प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें.
  • टिकट बनने के बाद भी उसमें दर्ज जानकारी को एक बार जरूर चेक करें. 
  • किसी भी तरह की जानकारी या बुकिंग के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in का ही इस्तेमाल करें.

IRCTC की सलाह को न करें नजरअंदाज

अगर आपको किसी वजह से अपना टिकट कैंसिल करना पड़े, तो बुकिंग के समय दी जाने वाली जानकारी सही होना बेहद जरूरी है. ऐसे में ट्रेन टिकट बुक करते समय आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको बाद की कई परेशानियों से बचा सकती है.

इसलिए जल्दबाजी में टिकट बुक करने के बजाय पेमेंट करने से पहले हर डिटेल को एक बार जरूर वेरिफाई कर लें. इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको सफर के साथ-साथ चेकिंग, टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़ी सभी परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 04 Sep 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Ticket Booking IRCTC
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