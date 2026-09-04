दिल्ली लक्ष्मी योजना पर नया अपडेट, अब सरकार बांटेगी 5100 करोड़ रुपए

दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. महज 10 दिनों में 6 लाख से अधिक महिलाओं का रजिस्ट्रेशन इस योजना की लोकप्रियता को दिखाता है. दिल्ली सरकार ने योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है. सरकार का लक्ष्य करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.

हर महीने सीधे मिलेगी 2500 रुपये की आर्थिक मदद

खास बात यह है कि, योजना शुरू होने के बाद महज 10 दिनों में 6 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर रही हैं, जिससे योजना को मिल रहे समर्थन का अंदाजा लगाया जा सकता है.

योजना का सबसे बड़ा आकर्षण इसमें मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता है. पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता देने का प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें अपनी जरूरतों के लिए अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करना है. महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

10 दिनों में 6 लाख+ रजिस्ट्रेशन।



दिल्ली लक्ष्मी योजना को दिल्ली की महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।



हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में दिल्ली सरकार का बड़ा कदम।



लक्ष्य: 17 लाख महिलाओं तक लाभ पहुंचाना। योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का… pic.twitter.com/V1FstX5JCs — Delhi Government (@DelhiGovDigital) August 11, 2026

17 लाख महिलाओं तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के जरिए राजधानी की करीब 17 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. योजना के दायरे में आने वाली पात्र महिलाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सरकार की ओर से इसके लिए बड़े स्तर पर आवेदन और पंजीकरण की व्यवस्था की गई है.

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कौन महिलाएं कर सकती हैं आवेदन

सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए 21 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाएं पात्र हो सकती हैं. इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है.

घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

अगर आप निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, तो दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने में देरी न करें. योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. आवेदन के लिए dly.delhi.gov.in पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा नजदीकी DM Office, CSC या जिला WCD कार्यालय में जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.

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