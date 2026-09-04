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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली लक्ष्मी योजना पर नया अपडेट, अब सरकार बांटेगी 5100 करोड़ रुपए

दिल्ली लक्ष्मी योजना पर नया अपडेट, अब सरकार बांटेगी 5100 करोड़ रुपए

अगर आप दिल्ली में रहती हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त है कि महज 10 दिनों में ही 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकें हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 04 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. महज 10 दिनों में 6 लाख से अधिक महिलाओं का रजिस्ट्रेशन इस योजना की लोकप्रियता को दिखाता है. दिल्ली सरकार ने योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है. सरकार का लक्ष्य करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.

हर महीने सीधे मिलेगी 2500 रुपये की आर्थिक मदद

खास बात यह है कि, योजना शुरू होने के बाद महज 10 दिनों में 6 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर रही हैं, जिससे योजना को मिल रहे समर्थन का अंदाजा लगाया जा सकता है.

योजना का सबसे बड़ा आकर्षण इसमें मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता है. पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता देने का प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें अपनी जरूरतों के लिए अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करना है. महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. 

17 लाख महिलाओं तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के जरिए राजधानी की करीब 17 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. योजना के दायरे में आने वाली पात्र महिलाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सरकार की ओर से इसके लिए बड़े स्तर पर आवेदन और पंजीकरण की व्यवस्था की गई है.

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कौन महिलाएं कर सकती हैं आवेदन

सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए 21 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाएं पात्र हो सकती हैं. इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है.

घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

अगर आप निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, तो दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने में देरी न करें. योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. आवेदन के लिए dly.delhi.gov.in पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा नजदीकी DM Office, CSC या जिला WCD कार्यालय में जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Utility News REKHA GUPTA Delhi Lakshmi Yojana
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