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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन में फोन खो जाए तो क्या करें? जानिए तुरंत वापस पाने का आसान तरीका

Train News: ट्रेन में फोन खो जाए तो क्या करें? जानिए तुरंत वापस पाने का आसान तरीका

Indian Railways: अगर ट्रेन में आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे पहले तुरंत उसकी शिकायत दर्ज करें, ताकि जल्दी कार्रवाई हो सके और फोन के गलत इस्तेमाल से बचा जा सके. जानिए कुछ जरूरी बात.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 May 2026 06:21 AM (IST)
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  • ब्लॉक होने के बाद ट्रेसिंग से फोन वापस मिल सकता है।

Indian Railways Safety Tips: अक्सर आपने ट्रेन में सामान गुम या फिर चोरी होने की घटना के बारे में जरूर सुना होगा. अगर सफर के दौरान आपका या अन्य किसी यात्री का फोन गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि कुछ जरूरी जानकारी के जरिए आप अपना मोबाइल फोन वापस पा सकते हैं.  

जाने सबसे पहले क्या करना चाहिए?

अगर आपका फोन ट्रेन में कहीं गिर गया है या फिर चोरी हो गया है तो आपको सबसे पहले इसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए. जितनी जल्दी शिकायत दर्ज करवाएंगे फोन मिलने की संभावना उतनी बढ़ जाती है और साथ ही फोन गलत इस्तेमाल होने से बच सकता है. 

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रेल मदद ऐप पर करें शिकायत

आप रेल मदद ऐप के जरिए अपने गुम या चोरी हुए मोबाइल की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इससे आपकी शिकायत संबंधित अधिकारियों तक जल्दी पहुंच जाती है.

संचार साथी पोर्टल पर जाएं

इसके बाद आप संचार साथी पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू करें.  इससे आपके फोन का कोई दूसरा व्यक्ति गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

ये जानकारी रखें तैयार

ध्यान रखें शिकायत दर्ज करते समय आपको कुछ जरूरी जानकारी की जरूरत होगी जैसे...

  • आपका मोबाइल नंबर
  • फोन का 15 अंकों का IMEI नंबर
  • साथ ही फोन गुम होने की जगह
  • पुलिस शिकायत या FIR नंबर
  • अपना पूरा पता

फॉर्म सब्मिट करने के बाद क्या होगा?

जब आप फॉर्म जमा करेंगे उसके बाद आपको एक Request ID मिलेगी.  इसकी मदद से आप अपने केस की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं. 

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अब जानें फोन वापस कैसे मिलेगा?

शिकायत दर्ज होने के बाद आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाता है और उसे ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू होती है और जैसे ही आपका फोन ट्रेस हो जाता है तो संबंधित एजेंसी और रेलवे सुरक्षा बल की मदद से उसे वापस दिलाया जा सकता है.

Published at : 08 May 2026 06:21 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Safety Tips
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