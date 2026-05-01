दिल्ली: यमुना नदी में कब चलेगा 'नमो क्रूज', कहां से खान तक करें सैर, किराया भी जानें

Namo Cruise Yamuna: दिल्ली की यमुना नदी की सफाई के बाद अब यहां पर पर्यटकों को आकर्षिक करने का इंतजाम किया जा रहा है. दिल्ली की यमुना नदी में अब 'नमो क्रूज' चलाई जाएगी. जो मई के महीने से ही शुरू हो रही है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उद्देश्य लोगों को यमुना की खूबसूरती का अनुभव कराने और नदी पर्यटन को बढ़ावा देना है. दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां इस योजना को अंतिम रूप देने में जुटी हैं.

कहां से कहां तक चलेगी 'नमो क्रूज'?

दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक 'नमो क्रूज' की सैर सोनिया विहार से शुरू होकर जगतपुर तक होगी. ये रूट यमुना के अपेक्षाकृत साफ और शांत हिस्से में रखा गया है, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके. इस क्रूज की सुविधा के जरिए लोग नदी के किनारे प्राकृतिक दृश्य, पक्षियों और हरियाली का आनंद ले सकेंगे. हालांकि फिलहाल इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, जो इसी महीने में किया जाने वाला है.

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किराया भी हो चुका है तय

यमुना नदी पर चलने वाली ये क्रूज सोनिया विहार और जगतपुरी से चलेगी, इन दोनों ही जगहों पर टिकट काउंटर बना दिए गए है. ताजा जानकारी के मुताबिक क्रूज का किराया 500 रुपये प्रति व्यक्ति तय किया गया है. ये क्रूज सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक चलेगी. हालांकि वॉटर स्पोर्ट्स को लेकर फिलहाल सरकार विचार कर रही है.

बता दें कि 'नमो क्रूज' का उद्घाटन पहले 20 फरवरी को होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये रह गया था. वहीं अब मई के महीने में इसका उद्घाटन होने वाला है. हालांकि फिलहाल इसकी तारीख तय नहीं है. लेकिन जल्दी ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी. फिलहाल बताया जा रहा है कि सभी जरूरी मंजूरियां और सुरक्षा परीक्षण पूरे होने के बाद इस क्रूज सेवा को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा.

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