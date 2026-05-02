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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएर्गोनोमिक सीटें-बायो-वैक्यूम टॉयलेट्स, शताब्दी-जन शताब्दी रेल का नया अवतार, क्या बढ़ेगा किराया?

एर्गोनोमिक सीटें-बायो-वैक्यूम टॉयलेट्स, शताब्दी-जन शताब्दी रेल का नया अवतार, क्या बढ़ेगा किराया?

Indian Railways :भारतीय रेलवे अपनी शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेनों को अपग्रेड करने की तैयारी में है, ताकि यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर मिल सके. जानिए क्या-क्या होने वाले हैं बदलाव?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 May 2026 08:34 AM (IST)
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  • 25 जोड़ी शताब्दी, 24 से अधिक जन शताब्दी अपग्रेड होंगी।

Shatabdi–Jan Shatabdi Train: भारतीय रेलवे अपनी प्रीमियम शताब्दी एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को बड़ा अपग्रेड देने की तैयारी कर रही है. इसका मकसद यही है कि यात्रियों को ज्यादा आरादायक, साफ-सुथरी और बेहतर यात्रा सुविधा मिले. क्योंकि हाल के सालों में वंदे भारत जैसी नई ट्रेनों ने यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन अब रेलवे अपनी पुरानी और लोकप्रिय ट्रेनों में कुछ बदलाव और उसे आधुनिक बनाने पर फोकस कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल डिवीजनों को निर्देश दिए हैं कि वे ट्रेनों के कोचों का पूरी तरह निरीक्षण करें और साथ ही सभी कमियों को तय समय के अंदर दूर करें.

जानिए क्या-क्या होंगे बड़े बदलाव

रेलवे इन ट्रेनों में कई बड़े बदलाव करने जा रहा है जैसे...

  • यात्रियों को ज्यादा आराम देने के लिए सीटों की अपहोल्सट्री बदली जाएगी. सिर्फ यहीं नहीं बल्कि इसके साथ ही बेहतर स्नैक टेबल और हर सीट पर USB चार्जिंग पोर्ट लगाए जाएंगे.
  • यात्रियों के लिए टॉयलेट में बेहतर फिटिंग, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम और साफ-सफाई के सख्त इंतजाम किए जाएंगे.
  • इसके साथ ही ट्रेन में झटके और कंपन कम करने के लिए तकनीकी सुधार किए जाएंगे.
  • सिर्फ यहीं नहीं साथ ही नई फ्लोरिंग और नए वॉल पैनल और बेहतर LED लाइटिंग लगाई जाएगी.
  • यात्रियों के लिए डिजिटल सूचना प्रणाली को और बेहतर बनाया जाएगा.
  • सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और साथ ही पुराने कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा.

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कितनी ट्रेनों को मिलेगा फायदा?

इस अपग्रेड योजना के तहत करीब 25 जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस और 24 से ज्यादा जन शताब्दी एक्सप्रेस को शामिल किया जाएगा.

शताब्दी और जन शताब्दी में क्या फर्क है?

ये दोनों ट्रेनें दिन में चलने वाली प्रीमियम ट्रेनें हैं, लेकिन किराए और सुविधाओं के मामले में अंतर है.

शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में जानें

शताब्दी एक्सप्रेस ये पूरी तरह से AC ट्रेन है और इसमें AC, Executive Class और कुछ में Anubhuti Class होती है. अगर बात करें इसके किराए कि तो लगभग 800 से 2500 तक इसका किराया होता है, लेकिन रूट और क्लास के हिसाब से किराया बदलता है. खासबात यह है कि इसमें खाने का खर्च किराए में शामिल होता है.

जन शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में जानें

यह शताब्दी का सस्ता ऑप्शन है. इसके क्लास Second Seating (Non AC), AC Chair Car और साथ ही कुछ रूट्स पर Vistadome. किराए की बात करें तो Second Seating 150 से 250 और AC Chair Car 500 से 800. लेकिन इसमें खाना अलग से खरीदना पड़ता है.

क्या बढ़ेगा किराया? 

अगर बात करें इसके किराए कि तो फिलहाल इन दोनों ट्रेनों के अपग्रेड के बाद किराया बढ़ेगा या नहीं, इस पर भारतीय रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

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Published at : 02 May 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Shatabdi Express Jan Shatabdi Express Utility News INDIAN RAILWAYS
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