IRCTC Tour Package: कामाख्या देवी के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC के इस प्लान पर एक बार डाल लें नजर

IRCTC Tour Plan: कामाख्या मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है. यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का संगम है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 Oct 2025 08:08 AM (IST)
अगर आप भी माता कामाख्या के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी यात्रा कंर्फटेबल, सेफ और बिना किसी झंझट के पूरी हो, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. IRCTC यानी भारतीय रेलवे की टूरिज्म विंग एक खास और सस्ता टूर पैकेज लेकर आई है, जो आपको सीधे असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर तक ले जाएगा. 

कामाख्या मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है. यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का संगम है. सालभर यहां लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं. अगर आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैवल की प्लानिंग से परेशान हैं, तो IRCTC का यह पैकेज आपकी सारी मुश्किलें आसान कर देगा. तो चलिए जानते हैं कि कामाख्या देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो IRCTC के किस प्लान पर एक बार नजर डाल लें. 

क्या है नया टूर पैकेज?

IRCTC ने जो टूर नया प्लान तैयार किया है, उसका नाम दिव्य मां कामाख्या दर्शन टूर है. इस टूर के जरिए श्रद्धालुओं को न सिर्फ कामाख्या मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे, बल्कि असम की खूबसूरती और संस्कृति से भी मिलाया जाएगा. यह एक 2 दिन और 1 रात का छोटा लेकिन यादगार टूर पैकेज है. इस पैकेज का कोड EGH044 है, जिसे आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर आसानी से सर्च कर सकते हैं. इस टूर की शुरुआत 5 अक्टूबर 2025 को गुवाहाटी से होगी यानी अगर आप इस तारीख के आसपास असम घूमने या दर्शन करने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट मौका है. यात्रा के दौरान आपको गुवाहाटी से कामाख्या मंदिर और अन्य स्थलों तक कैब और बस से ले जाया जाएगा यानी आपको किसी भी तरह के लोकल ट्रांसपोर्ट या टिकट की चिंता नहीं करनी है. 

किन सुविधाओं का मिलेगा लाभ?

IRCTC इस पैकेज में यात्रियों के लिए पूरी सुविधाएं दे रहा है. जैसे होटल की सुविधा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा, यात्रा बीमा, कैब और बस से ट्रांसपोर्टेशन साथ ही लोकल टूर गाइड की सुविधा भी है. IRCTC ने हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखा है ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो. 

कितना है पैकेज का किराया और कैसे करें बुकिंग?

IRCTC का यह पैकेज बहुत ही किफायती है. इसमें अलग-अलग तरह से यात्रा करने पर किराया भी अलग-अलग है. अगर आप अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 12,950 देने होंगे. वहीं अगर दो लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति किराया 7,000  है. वहीं तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर भी प्रति व्यक्ति 7,000  ही लगेगा. हालांकि ग्रुप में यात्रा करने पर ये पैकेज और भी सस्ता हो जाता है. इस टूर पैकेज को आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट  पर जाकर बुक कर सकते हैं. साथ ही IRCTC टूरिज्म ऐप से भी बुकिंग कर सकते हैं . 
 
Published at : 01 Oct 2025 08:08 AM (IST)
