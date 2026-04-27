Train News: रेल टिकट के साथ यात्रियों को मिलती हैं ये मुफ्त सुविधाएं, बहुत कम लोगों को है पता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेडिकल इमरजेंसी में रेलवे मदद करता है, डॉक्टर की व्यवस्था भी।

Indian Railways Free Facilities: ट्रेन हर दिन लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. कई लोग रोजाना ऑफिस या फिर स्कूल जाने के लिए भी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेलवे की कुछ खास सुविधाओं के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ट्रेन टिकट लेने के बाद यात्रियों को कई सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती हैं. इन सुविधाओं के चलते यात्रियों को काफी मदद मिलती है तो आप भी जान लें इन सुविधाओं के बारे में.

1. स्टेशन पर वेटिंग रूम की सुविधा

अगर आपकी ट्रेन लेट है या फिर आप जल्दी स्टेशन पहुंच जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम की सुविधा देता है. यहां आप आराम से बैठ सकते हैं और थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और साथ ही अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं. वहीं कई बड़े स्टेशनों पर AC और नॉन-AC दोनों तरह के वेटिंग रूम होते हैं.

2. फ्री वाई-फाई की सुविधा

जैसे जीने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है वैसे ही आज के समय में इंटरनेट बेहद जरूरी हो गया है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई बड़े स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई की सुविधा देता है. इससे आप ट्रेन स्टेटस चेक क सकते हैं और अपने जरूरी काम भी कर सकत हैं, वो भी बिना अपना मोबाइल डेटा खर्च किए.

3. AC कोच में मिलते हैं ये फायदे

अगर आपकी AC कोच की टिकट है तो रेलवे आपको कंबल, तकिया और चादर फ्री देता है. इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ता और आपका रात का सफर काफी आरामदायक हो जाता है.

4. मेडिकल इमरजेंसी में मदद

सफर के दौरान अगर अचानक आपकी या किसी भी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है तो रेलवे की तरफ से मेडिकल की मदद दी जाती है और अगर यात्री की हालत ज्यादा गंभीर है तो अगले स्टेशन पर डॉक्टर की व्यवस्था भी की जाती है. साथ ही रेलवे स्टाफ इस दौरान पूरी मदद करता है.

5. सुरक्षा और सहायता

ट्रेन में सफर के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो TTE, कोच अटेंडेंट और रेलवे हेल्पलाइन आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह सुविधा बहुत जरूरी और फायदेमंद है.