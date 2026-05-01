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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Price Hike: पटना में सबसे मंहगा तो हैदराबाद में सबसे सस्ता सिलेंडर, जानें अपने शहर का हाल, देखें लिस्ट

LPG Price Hike: पटना में सबसे मंहगा तो हैदराबाद में सबसे सस्ता सिलेंडर, जानें अपने शहर का हाल, देखें लिस्ट

LPG Price Hike: 1 मई यानी आज से 19-kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर पड़ेगा. जानें अपने शहर का हाल.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 01 May 2026 06:14 PM (IST)
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  • बाहर खाने-पीने की चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं।

LPG Price Hike: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर कई देशों पर दिख रहा है. खासकर जरूरत का काफी सामान दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है. ऐसे में अब एक बार फिर कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है और इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे बिजनेस करने वाले लोगों पर पड़ सकता है, क्योंकि इनके रोजमर्रा के कामकाज में कमर्शियल गैस सिलेंडर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. ऐसे में कीमत बढ़ने से लोगों को आर्थिक दबाव और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

ताजा अपडेट के मुताबिक, 1 मई 2026 यानी आज से 19-kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि, घरेलू LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है. अलग-अलग शहरों में इसकी नई कीमतें जारी कर दी गई हैं.

LPG Price Hike: पटना में सबसे मंहगा तो हैदराबाद में सबसे सस्ता सिलेंडर, जानें अपने शहर का हाल, देखें लिस्ट

यह भी पढ़ें - दिल्ली में कितने ई-रिक्शा चलते हैं? किराया बढ़ने से दोगुनी हुई कमाई, जानें नए Rikshaw के लिए कैसे करें आवेदन

जानें आपके शहर में कितने में मिलेगा कमर्शियल LPG सिलेंडर?

  • नई दिल्ली – 3202 रुपये
  • मुंबई – 3,024 रुपये
  • कोलकाता – 3,202 रुपये
  • चेन्नई – 3,237 रुपये
  • गुरुग्राम – 3,088 रुपये
  • नोएडा – 3,071.50 रुपये
  • बेंगलुरु – 3,152 रुपये
  • भुवनेश्वर – 3,238 रुपये
  • गुवाहाटी – 3,293 रुपये
  • चंडीगढ़ – 3,092.50 रुपये
  • हैदराबाद – 2,321 रुपये
  • जयपुर – 3,099 रुपये
  • लखनऊ – 3,194 रुपये
  • पटना – 3,346.50 रुपये
  • तिरुवनंतपुरम – 3,106 रुपये 

किस पर पड़ेगा असर?

अगर बात करें इस बढ़ोतरी के असर की तो सबसे ज्यादा असर इन पर पड़ सकता है जैसे...

  • होटल और रेस्टोरेंट
  • ढाबा और फूड स्टॉल
  • बेकरी कारोबार
  • छोटे कमर्शियल किचन 

आम लोगों पर क्या असर?

अगर बात करें आम लोगों की तो सीधे तौर पर घरेलू गैस उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि घरेलू LPG सिलेंड के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन बाहर खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कारोबारी बढ़ी हुई कीमत का बोझ अपने ग्राहकों पर डाल सकते हैं.

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Published at : 01 May 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Middle East Utility News Commercial Cylinder Price LPG 
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