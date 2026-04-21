मुश्किल से मिल रहा LPG सिलेंडर, पर क्या वो पूरा भरा है? आसान तरीकों से मिनटों में खोलें एजेंसी की पोल
LPG Cylinder: देश के कई हिस्सों में LPG गैस को लेकर परेशानी देखी जा रही है. ऐसे में कहीं आपके घर आने वाला गैस सिलेंडर कहीं कम तो नहीं होता? इन आसान तरीकों से खुद करें टेस्ट.
- मिडिल ईस्ट तनाव से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बढ़ी।
- गीले कपड़े से सिलेंडर जांचें, देर तक गीला हिस्सा भरा।
- सील देखकर छेड़छाड़ का पता लगाएं, वजन से भी जांचें।
- भरा सिलेंडर करीब 29.5 किलो, 14.2 किलो गैस।
LPG Cylinder: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण देश के कई हिस्सों में LPG गैस को लेकर परेशानी देखी जा रही है. कहीं लोग लंबी-लंबी लाइनों में लग रहे हैं तो वहीं कहीं लोग ब्लैक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर हो गए हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी होगा कि आपके घर जो सिलेंडर आ रहा है उसमें गैस पूरी है भी या नहीं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके है जिससे आप गैस के बारे में पता लगा सकते हैं.
गीले कपड़े से करें आसान टेस्ट
अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या है वो तरीके? तो गैस चेक करने का सबसे आसान तरीका गीले कपड़े वाला टेस्ट है. इसके लिए आपको एक सूती कपड़े को पानी में भिगोकर हल्का निचोड़ना है और फिर उसे सिलेंडर के चारों तरफ लपेट देना है. 2 से 3 मिनट बाद हटाए. सिलेंडर का जो हिस्सा जल्दी सूख जाए वहां गैस नहीं होती, जबकि जो हिस्सा देर तक गीला रहता है, वहां गैस भरी होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि LPG गैस ठंडी होती है, जिससे वह हिस्सा ठंडा रहता है और नमी जल्दी नहीं सूखती.
सील भी जरूर चेक करें
दूसरा आप सिलेंडर के ऊपर लगी प्लास्टिक सील को ध्यान से देखें. अगर वह ढीली है या फिर दोबारा चिपकी हुई लगती है तो समझ जाए कि सिलेंडर से कुछ न कुछ छेड़छाड़ जरूर की गई है.
वजन से भी लगाएं अंदाजा
आप वजन से भी पता लगा सकते हैं. हर LPG सिलेंडर पर नेट वेट और टेयल वेट लिखा होता है. इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिलेंडक में गैस पूरी है भी या नहीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक भरा हुआ घरेलू सिलेंडर लगभग 29.5 किलो का होता है, जिसमें 14.2 किलो गैस होती है. इन सभी आसान तरीकों से आप आसानी से पता कर सकते हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL