सावन के महीने में करें बाबा महाकाल के दर्शन, दिल्ली से उज्जैन तक जाना है आसान

Delhi to Ujjain: 30 जुलाई यानी आज से सावन का महीना शुरू होने वाला है. इस पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है. लोग व्रत- उपवास रखते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं. इस खास पर्व पर श्रद्धालु भगवान शिव के मंदिरों में भी दर्शन करने जाते हैं. सबसे मशहूर उज्जैन का महाकाल मंदिर है. जहां पर लोग श्रद्धा- भक्ति के साथ जाते हैं और बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करते हैं.

क्या आप दिल्ली में रहते हैं और उज्जैन में जाकर बाबा महाकाल दर्शन करना चाहते हैं? अगर हां तो हम आपको बताते हैं कि आपको किन रूट्स के जरिए जाना चाहिए. कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर होने वाला है.

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कैसे जाएं दिल्ली से उज्जैन?

दिल्ली से उज्जैन तक जाना कोई मुश्किल नहीं है. आप ट्रेन, बस और फ्लाइट के अलावा अपनी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं. यहां आपको बताते हैं इन सभी रूट्स से कैसे जाएंगे.

ट्रेन से कैसे पहुंचेंगे उज्जैन?

सबसे पहले आपको सबसे सुविधाजनक और किफायती तरीका बताते हैं. दिल्ली से उज्जैन तक आप ट्रेन से भी जा सकते हैं. ये रास्ता आपको 10 से 14 घंटे के भीतर का पड़ेगा. किराया भी किफायती होगा जो महज 380 रुपये से शुरू होता है. यानी अगर आप स्लीपर कोच से जाते हैं तो टिकट की कीमत 380 रुपये से शुरू होती है. इसके बाद आप चाहें तो एसी कोच में भी ट्रैवल कर सकते हैं. इसका किराया थोड़ा बढ़ जाएगा.

ट्रेन से आप सीधे उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ही उतरेंगे और यहां से ऑटो या कैब के जरिए सीधे महाकाल मंदिर तक जा सकते हैं. इस रूट पर मुख्य रूप से चार ट्रेन चलती हैं जो इस प्रकार हैं:

मालवा एक्सप्रेस (Malwa Express) (12920)

नई दिल्ली- इंदौर एक्सप्रेस (NDLS- Indore Express) (12416)

उज्जैनी एक्सप्रेस (Ujjaini Express) (14310)

नई दिल्ली- डीएडीएन सुपरफास्ट एक्सप्रेस (NDLS- DADN Superfast Express) (20156)

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बस से कैसे जाएंगे उज्जैन?

बस का सफर भी उज्जैन तक के लिए अच्छा रहता है. इसके लिए आपको सेमी स्लीपर और स्लीपर दोनों ही तरह की बस मिल जएंगी. बस से भी आप 13 से 14 घंटे का सफर करके उज्जैन पहुंचेंगे. हालांकि हो सकता है कि ये सफर थोड़ा थकानभरा हो. किराये की बात करें तो महज 650 रुपये से ये शुरू होता है और 2500 रुपये तक होता है, ये पूरी तरह से बस पर निर्भर करता है कि आप कौन सी बस से जा रहे हैं.

आपको उज्जैन के लिए दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से उज्जैन के लिए सीधी सरकारी और प्राइवेट दोनों बसे मिल जाएंगी. आप अपनी सुविधा के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं.

फ्लाइट से कैसे पहुंचे उज्जैन?

फ्लाइस से उज्जैन पहुंचना थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है. क्योंकि उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है. इसके लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर है. तो आपको दिल्ली से देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट, इंदौर के लिए टिकट बुक करना होगी. इसके बाज इंदौर में उतरकर आपको यहां से उज्जैन पहुंचना होगा जो करीब 53 किमी की दूरी पर स्थित है.

दिल्ली से उज्जैन तक पहुंचने में डेढ़ घंटा लगेगा, इसके बाद आप एयरपोर्ट से बस, ट्रेन या टैक्सी के जरिए उज्जैन पहुंच सकते हैं. इसमें महज एक से डेढ़ घंटे का ही समय लगता है. दिल्ली से उज्जैन फ्लाइट के जरिए आने में सबसे कम समय लगता है लेकिन इसमें आपका बजट काफी ऊपर चढ़ जाता है.

अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं उज्जैन तक

कई लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी होती है और वो चाहते हैं कि बाय रोड परिवार के साथ ट्रैवल कर जाएं. उनके लिए दिल्ली- मुंबई हाईवे बन चुका है. जहां से उज्जैन पहुंचने में काफी कम समय लगता है. आप महज 9-10 घंटों में ही दिल्ली से उज्जैन तक पहुंच सकते हैं. इतना ही नहीं आप चाहें तो बीच में कहीं रुक कर भी आराम से रास्ता तय कर सकते हैं.