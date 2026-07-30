Electricity Bill: 3.7 लाख बिजली कनेक्शनों की होगी जांच, बढ़ते बिल के बाद विभाग का फैसला

Tamil Nadu Electricity Bill: अगर हाल के महीनों में आपका बिजली बिल अचानक बढ़ गया है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. तामिलनाडू में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद बिजली विभाग ने हाल ही में एक अहम कदम उठाया है. विभाग ने राज्यभर में करीब 3.7 लाख बिजली कनेक्शनों की दोबारा जांच करना का फैसला किया है. इन कनेक्शनों में पिछले बिलिंग चक्र की तुलना में बिजली खपत और बिल में असामान्य बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

दरअसल, कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि जुलाई महीने में बिजली बिल पिछले बिलिंग की मुकाबले में जरूरत से ज्यादा आए हैं. इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया और विभिन्न शिकायत मंचों पर अपनी-अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए विभाग से बिलों की दोबारा जांच करने की मांग की थी.

क्यों हो रही है जांच?

बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अचानक एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली.

कई लोगों ने मीटर रीडिंग और बिलिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताई.

कई लोगों ने सोशल मीडिया और शिकायत पोर्टल के जरिए लगतार विभाग से जांच की मांग की जा रही थी.

इसी के आधार पर बिजली विभाग ने एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है.

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किन कनेक्शनों की होगी जांच?

इन फैसले के बाद खासकर उन बिजली कनेक्शनों की जांच की जाएगी, जो मई 2026 की मुकाबले में जुलाई 2026 में बिजली खपत में ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की है. इसके साथ ही कुल 3.7 लाख कनेक्शनों को इस विशेष जांच अभियान में शामिल किया गया है.

क्या जांचेगा बिजली विभाग?

मीटर रीडिंग सही है या नहीं.

बिलिंग में किसी भी तरह की तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं है.

बिजली खपत का आकलन सही तरीके से किया गया था या नहीं.

अगर जांच के दौरान किसी भी तरह विसंगति मिलती है, तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा.

कब तक पूरी होगी प्रक्रिया?

तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक वी. अरुण रॉय ने अधिकारियों को खासतौर पर यह निर्देश दिया है कि सभी संदिग्ध मामलों की सही तरीके से जांच की जाए. साथ ही उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को 7 अगस्त तक पूरी करने का आदेश दिया है.

उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?

बिजली विभाग का कहना है कि इस अभियान का खास मकसद गलत या ज्यादा बिजली बिल आने की शिकायतों का हल करना है. ऐसे में अगर किसी उपभोक्ता के बिजली बिल में गलत बिलिंग पाया जाता है, तो विभाग की ओर से उसमें आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ताकि इससे लोगों को ज्यादा बिलिंग की परेशानी न हो.

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