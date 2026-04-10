Train News: ट्रेन में कन्फर्म सीट पर बैठा है कोई और? बिना झगड़े इस तरह वापस पाएं अपना अधिकार!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेल मदद ऐप से भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत

Indian Railways: ट्रेन में सफर के दौरान अक्सर लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कभी-कभी तो कंफर्म सीट होने के बाद भी कोई और ही उस सीट का आनंद ले रहा होता है. इस तरह की दिक्कतें खासकर लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा के दौरान देखने को मिलती है. कई बार तो सीट को लेकर बड़े विवाद की स्थिति तक बन जाती है, लेकिन इस तरह की समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने नियम और व्यवस्था बनाई हुई है, जिसके चलते यात्रियों को आसानी से अपनी सीट वापस मिल सकती है.

सीट पर कोई और बैठ जाएं तो क्या करें?

अगर ट्रेन यात्रा के दौरान आपकी सीट पर भी कोई और बैठ जाता है तो अब आपको घबराने या किसी भी तरह के विवाद करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो आपको स्थिति को आराम से संभालना चाहिए, सीट पर बैठे यात्री से आराम से बाते करें, क्योंकि कई बार लोग गलती से गलत सीट पर बैठ जाते हैं. उन्हें नहीं पता होता कि यह सीट उनकी नहीं है तो वहीं कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, जिनकी टिकट कन्फर्म नहीं होती और ऐसी स्थिति में वह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. इस दौरान आप उन्हें समझा सकते हैं कि वह सीट आपकी है. कई बार मामले बातचीत से ही हल हो जाते हैं.

TTE न मिलने पर इस ऐप की लें मदद

अगर समझाने के बाद भी सामने वाला यात्री आपकी बात मानने से मना कर देता है और सीट खाली नहीं करता तो आप तुरंत ट्रेन में मौजूद TTE यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर से बात करें. वह आपकी समस्या को सुलझाने में आपकी मदद करेगा, लेकिन कभी-कभी स्थिति यह होती है कि हमें TTE आसपास नहीं मिलते तो आप भारतीय रेलवे की हेल्पलाइन 139 का सहारा ले सकते हैं.

इस नंबर पर कॉल करने के अलावा आप SMS के जरिए भी अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको मैसेस में SEAT लिखना होगा और फिर अपना PNR नंबर, सीट नंबर और OCCUPIED BY UNKNOWN PASSENGER लिखकर 139 पर भेजना होगा. इसकी जानकारी जैसे ही संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगी वैसे ही आपकी समस्या का हल निकाला जाएगा और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा और रेल मदद ऐप के इस्तेमाल से भी शिकायत कर सकते हैं. इस ऐप के जरिए शिकायत करने पर तेजी से एक्शन लिया जाता है.