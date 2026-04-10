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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: लगातार दूसरे दिन खोई सोने-चांदी की चमक, चांदी 1300 रुपये फिसली; जानें आज आपके शहर का ताजा भाव

Gold Silver Price Today: लगातार दूसरे दिन खोई सोने-चांदी की चमक, चांदी 1300 रुपये फिसली; जानें आज आपके शहर का ताजा भाव

Gold Silver Rate Today, 10 April 2026: सोने-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिल रही है. MCX पर गोल्ड और सिल्वर दोनों कमजोर रहे और बाजार में हल्की नरमी का रुख बना हुआ है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 10:55 AM (IST)
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  • घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
  • MCX पर गोल्ड फ्यूचर में 650 रुपये की गिरावट दिखी।
  • चांदी में भी 1,300 रुपये की गिरावट के साथ कारोबार हुआ।
  • प्रमुख शहरों में सोने-चांदी की खुदरा कीमतें प्रकाशित की गईं।

Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में शुक्रवार, 10 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. कारोबार के शुरूआत में सोने-चांदी लुढ़क गए थे. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 650 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,52,685 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,53,434 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 9:55 बजे, गोल्ड वायदा 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,783 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,52,985 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में इन बहुमूल्य धातुओं को कीमत क्या चल रही है. 

चांदी की कीमत (Silver Price Today)

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 0.53 प्रतिशत या 1,300 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,42,515 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,42,954 रुपये था.

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,600 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 26,000 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,650 रुपये चल रही है. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम) (Gold Price in Delhi)

24 कैरेट - 1,51,620 रुपए
22 कैरेट - 1,38,990 रुपए
18 कैरेट - 1,13,750 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम) (Gold Price in Mumbai)

24 कैरेट - 1,53,000 रुपए
22 कैरेट - 1,40,250 रुपए
18 कैरेट - 1,14,750 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,720 रुपए
22 कैरेट - 1,39,990 रुपए
18 कैरेट - 1,16,490 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,000 रुपए
22 कैरेट - 1,40,250 रुपए
18 कैरेट - 1,14,750 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,050 रुपए
22 कैरेट - 1,40,300 रुपए
18 कैरेट - 1,14,800 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,150 रुपए
22 कैरेट - 1,40,400 रुपए
18 कैरेट - 1,14,900 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,050 रुपए
22 कैरेट - 1,40,300 रुपए
18 कैरेट - 1,14,800 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,000 रुपए
22 कैरेट - 1,40,250 रुपए
18 कैरेट - 1,14,750 रुपए

यह भी पढ़ें: Stock Market 10 April: शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 428 अंक उछला; निफ्टी 23,913 के पार

 

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 10:12 AM (IST)
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