Gold Silver Price Today: लगातार दूसरे दिन खोई सोने-चांदी की चमक, चांदी 1300 रुपये फिसली; जानें आज आपके शहर का ताजा भाव
Gold Silver Rate Today, 10 April 2026: सोने-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिल रही है. MCX पर गोल्ड और सिल्वर दोनों कमजोर रहे और बाजार में हल्की नरमी का रुख बना हुआ है.
- घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
- MCX पर गोल्ड फ्यूचर में 650 रुपये की गिरावट दिखी।
- चांदी में भी 1,300 रुपये की गिरावट के साथ कारोबार हुआ।
- प्रमुख शहरों में सोने-चांदी की खुदरा कीमतें प्रकाशित की गईं।
Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में शुक्रवार, 10 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. कारोबार के शुरूआत में सोने-चांदी लुढ़क गए थे. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 650 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.
एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,52,685 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,53,434 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
सुबह करीब 9:55 बजे, गोल्ड वायदा 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,783 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,52,985 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में इन बहुमूल्य धातुओं को कीमत क्या चल रही है.
चांदी की कीमत (Silver Price Today)
एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 0.53 प्रतिशत या 1,300 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,42,515 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,42,954 रुपये था.
दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,600 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 26,000 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,650 रुपये चल रही है.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) (Gold Price in Delhi)
24 कैरेट - 1,51,620 रुपए
22 कैरेट - 1,38,990 रुपए
18 कैरेट - 1,13,750 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम) (Gold Price in Mumbai)
24 कैरेट - 1,53,000 रुपए
22 कैरेट - 1,40,250 रुपए
18 कैरेट - 1,14,750 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,52,720 रुपए
22 कैरेट - 1,39,990 रुपए
18 कैरेट - 1,16,490 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,53,000 रुपए
22 कैरेट - 1,40,250 रुपए
18 कैरेट - 1,14,750 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,53,050 रुपए
22 कैरेट - 1,40,300 रुपए
18 कैरेट - 1,14,800 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,53,150 रुपए
22 कैरेट - 1,40,400 रुपए
18 कैरेट - 1,14,900 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,53,050 रुपए
22 कैरेट - 1,40,300 रुपए
18 कैरेट - 1,14,800 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,53,000 रुपए
22 कैरेट - 1,40,250 रुपए
18 कैरेट - 1,14,750 रुपए
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Source: IOCL