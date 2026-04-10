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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Price Today: एलपीजी को लेकर क्या है नया अपडेट? जानिए आपके शहर में आज कितना है रेट

LPG Price Today: एलपीजी को लेकर क्या है नया अपडेट? जानिए आपके शहर में आज कितना है रेट

LPG Supply Update: सरकार ने LPG सप्लाई बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. जिसमें कमर्शियल गैस का विस्तार करने जैसे फैसले शामिल हैं. जानिए आपके शहर का ताजा रेट.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 08:48 AM (IST)
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  • सरकार एलपीजी आपूर्ति बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों में विस्तार कर रही है।
  • कालाबाजारी रोकने हेतु 1.16 लाख से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई।
  • मजदूरों को राहत, 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी।
  • प्रमुख शहरों में घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें दर्शाई गई हैं।

LPG Latest Price: सरकार एलपीजी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही हैं. अब कमर्शियल LPG का दायरा बढ़ाने और इसे कई नए सेक्टरों तक पहुंचाने का फैसला लिया गया है. साथ ही देश भर में हो रही कालाबाजारी को लेकर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.  

कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए अब तक 1.16 लाख से ज्यादा छापेमारी की जा चुकी है. इसके तहत करीब 53 एलपीजी डिस्ट्रीब्युटर्स पर कार्रवाई हुई है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, अब कृषि, यूरेनियम, हेवी वॉटर, फार्मा और पेंट इत्यादि उद्योगों को भी गैस देने का फैसला लिया गया है. इन सेक्टरों की करीब 70 फीसदी जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. आइए जानते हैं, प्रमुख शहरों में एलपीजी का ताजा रेट

नई दिल्ली में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 913 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये

मुंबई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 912.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,031 रुपये

चेन्नई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 928.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,246.50 रुपये 

कोलकाता में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 939 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,208.50 रुपये 

पटना में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 1,002.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,353.50 रुपये 

नोएडा में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 910.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये 

लखनऊ में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 950.50 रुपये 

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,201 रुपये

मजदूरों के लिए बढ़ाई गई छोटी गैस की सप्लाई

सरकार की ओर से औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले मजदूरों को राहत देने के लिए एलपीजी के 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर (FTL) की सप्लाई को दोगुना करने का फैसला लिया गया है. यह सिलेंडर खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के बीच ज्यादा इस्तेमाल होते हैं.

इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गैस की कमी की वजह से मजदूरों को परेशानी न हो और उन्हें काम छोड़कर दूसरे जगह जाने की जरूरत न पड़े.

यह भी पढ़ें: विदेश से पैसा आने में अब नहीं होगी देरी, RBI ने क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट के लिए जारी किए सख्त दिशा-निर्देश

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 08:48 AM (IST)
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Price LPG  Gas Supply Government Action
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