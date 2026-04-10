एलपीजी को लेकर क्या है नया अपडेट? जानिए आपके शहर में आज कितना है रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार एलपीजी आपूर्ति बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों में विस्तार कर रही है।

कालाबाजारी रोकने हेतु 1.16 लाख से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई।

मजदूरों को राहत, 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी।

प्रमुख शहरों में घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें दर्शाई गई हैं।

LPG Latest Price: सरकार एलपीजी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही हैं. अब कमर्शियल LPG का दायरा बढ़ाने और इसे कई नए सेक्टरों तक पहुंचाने का फैसला लिया गया है. साथ ही देश भर में हो रही कालाबाजारी को लेकर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.

कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए अब तक 1.16 लाख से ज्यादा छापेमारी की जा चुकी है. इसके तहत करीब 53 एलपीजी डिस्ट्रीब्युटर्स पर कार्रवाई हुई है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, अब कृषि, यूरेनियम, हेवी वॉटर, फार्मा और पेंट इत्यादि उद्योगों को भी गैस देने का फैसला लिया गया है. इन सेक्टरों की करीब 70 फीसदी जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. आइए जानते हैं, प्रमुख शहरों में एलपीजी का ताजा रेट

नई दिल्ली में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 913 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये

मुंबई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 912.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,031 रुपये

चेन्नई में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 928.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,246.50 रुपये

कोलकाता में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 939 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,208.50 रुपये

पटना में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 1,002.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,353.50 रुपये

नोएडा में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 910.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,078.50 रुपये

लखनऊ में एलपीजी की कीमत

घरेलू गैस सिलेंडर - 950.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर - 2,201 रुपये

मजदूरों के लिए बढ़ाई गई छोटी गैस की सप्लाई

सरकार की ओर से औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले मजदूरों को राहत देने के लिए एलपीजी के 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर (FTL) की सप्लाई को दोगुना करने का फैसला लिया गया है. यह सिलेंडर खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के बीच ज्यादा इस्तेमाल होते हैं.

इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गैस की कमी की वजह से मजदूरों को परेशानी न हो और उन्हें काम छोड़कर दूसरे जगह जाने की जरूरत न पड़े.

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