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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन में सीट या टिकट को लेकर TTE से विवाद हो गया? शिकायत से लेकर अपने अधिकारों तक जानें पूरी जानकारी

Train News: ट्रेन में सीट या टिकट को लेकर TTE से विवाद हो गया? शिकायत से लेकर अपने अधिकारों तक जानें पूरी जानकारी

Indian Railway Rule: ट्रेन से सफर के दौरान अगर आपकी किसी बात को लेकर TTE से लड़ाई हो जाती है और TTE आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में आप कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jul 2026 03:20 PM (IST)
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  • रेलमदद ऐप से शिकायत, टीटीई नाम-बैज नंबर नोट करें।

Indian Railway: ट्रेन से सफर के दौरान अक्सर सीट को लेकर झगड़ा होना अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन यात्रियों के बीच इस तरह के विवाद होना तो समझ आता है. ऐसे में अगर सीट,टिकट या फिर किसी दूसरी बात को लेकर किसी यात्री का झगड़ा टीटीई से हो जाए और टीटीई यात्री से किसी प्रकार से गलत व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में यात्री कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं.

सबसे पहले क्या करें?

अगर आपकी किसी भी बात को लेकर टीटीई से बहस होती है और टीटीई आपके साथ गलत व्यवहार करता है या फिर बात ज्यादा बढ़ जाती है तो सबसे पहले कुछ जरूरी काम करें जैसे...

  • सबसे पहले आप घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लें.
  • इसके साथ ही आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत करें.
  • इसके अलावा RailMadad App की मदद से शिकायत कर सकते हैं.

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182  नंबर पर भी कर सकते हैं संपर्क

  • अगर लड़ाई के दौरान टीटीई ने आपको धमकी दी हो तो आप सुरक्षा सहायता के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
  • वहीं जबरन पैसे वसूलने और हाथापाई जैसी स्थिति में भी इस नंबर पर कॉल करने मदद मांगी जा सकती है.
  • मामला बढ़ने पर आप RPF और GRP की मदद ले सकते हैं.

RailMadad App पर कैसे करें शिकायत?

  • इसके लिए सबसे पहले RailMadad App खोलें.
  • फिर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.
  • इसके बाद शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन चुनें.
  • फिर TTE Misbehaviour कैटेगरी चुनें.
  • इसके बाद आपको सीट और ट्रेन से जुड़ी जानकारी देनी होगी.
  • अगर जरूरत पड़ती है तो आप बनाई गई वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं.

कुछ जरूरी बातों का रखें ध्यान

  • अगर आपकी टिकट कन्फर्म है तो टीटीई आपको सीट से नहीं हटा सकता है.
  • साथ ही ई-टिकट होने पर अपने पास पहचान पत्र जरूर रखें.
  • अगर किसी बात पर टीटीई से विवाद होता है तो आप सबसे पहले उनका नाम और बैज नंबर नोट करें.
  • यह शिकायत करने के दौरान आपके काम आ सकता है.
  • एक बात का ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखना जरूरी है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC TTE INDIAN RAILWAYS
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