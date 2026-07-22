Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलमदद ऐप से शिकायत, टीटीई नाम-बैज नंबर नोट करें।

Indian Railway: ट्रेन से सफर के दौरान अक्सर सीट को लेकर झगड़ा होना अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन यात्रियों के बीच इस तरह के विवाद होना तो समझ आता है. ऐसे में अगर सीट,टिकट या फिर किसी दूसरी बात को लेकर किसी यात्री का झगड़ा टीटीई से हो जाए और टीटीई यात्री से किसी प्रकार से गलत व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में यात्री कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं.

सबसे पहले क्या करें?

अगर आपकी किसी भी बात को लेकर टीटीई से बहस होती है और टीटीई आपके साथ गलत व्यवहार करता है या फिर बात ज्यादा बढ़ जाती है तो सबसे पहले कुछ जरूरी काम करें जैसे...

सबसे पहले आप घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लें.

इसके साथ ही आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत करें.

इसके अलावा RailMadad App की मदद से शिकायत कर सकते हैं.

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182 नंबर पर भी कर सकते हैं संपर्क

अगर लड़ाई के दौरान टीटीई ने आपको धमकी दी हो तो आप सुरक्षा सहायता के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

वहीं जबरन पैसे वसूलने और हाथापाई जैसी स्थिति में भी इस नंबर पर कॉल करने मदद मांगी जा सकती है.

मामला बढ़ने पर आप RPF और GRP की मदद ले सकते हैं.

RailMadad App पर कैसे करें शिकायत?

इसके लिए सबसे पहले RailMadad App खोलें.

फिर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.

इसके बाद शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन चुनें.

फिर TTE Misbehaviour कैटेगरी चुनें.

इसके बाद आपको सीट और ट्रेन से जुड़ी जानकारी देनी होगी.

अगर जरूरत पड़ती है तो आप बनाई गई वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं.

कुछ जरूरी बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी टिकट कन्फर्म है तो टीटीई आपको सीट से नहीं हटा सकता है.

साथ ही ई-टिकट होने पर अपने पास पहचान पत्र जरूर रखें.

अगर किसी बात पर टीटीई से विवाद होता है तो आप सबसे पहले उनका नाम और बैज नंबर नोट करें.

यह शिकायत करने के दौरान आपके काम आ सकता है.

एक बात का ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखना जरूरी है.

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