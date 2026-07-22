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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFlight Rules: फ्लाइट में कुत्ता-बिल्ली ले जा सकते हैं? जानिए क्या हैं नियम, किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

Flight Rules: फ्लाइट में कुत्ता-बिल्ली ले जा सकते हैं? जानिए क्या हैं नियम, किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

Airline Rules For Pets: अगर आपके पास ही कुत्ता या बिल्ली है और आप उन्हें लेकर हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां से आप पालतु जानवर से जुड़े हवाई नियमों के बारे में जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jul 2026 02:39 PM (IST)
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Airline Rules For Pets: अगर आप अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली के साथ हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो पहले एयरलाइन के नियम जान लेना जरूरी है. भारत में कुछ एयरलाइंस यात्रियों को अपने पालतू जानवरों के साथ ऐसे ही यात्रा करने की अनुमति देती हैं, इसके लिए कई शर्तें पूरी करनी होती हैं. बिना परमिशन या जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आपको बोर्डिंग से रोका भी जा सकता है. आइये इसके बारें में डिटेल में जानते हैं.

क्या कुत्ता और बिल्ली ले जा सकते हैं?
हां, भारत में कुछ एयरलाइंस घरेलू कुत्तों और बिल्लियों को साथ ले जाने की अनुमति देती हैं. हालांकि, ये सुविधा भी हर एयरलाइन और हर रूट पर नहीं होती है. इसलिए टिकट बुक करने से पहले एयरलाइन की पेट ट्रैवल पॉलिसी चेक करनी होगी. इसके बाद ही टिकट बुक करना होगा.

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केबिन में जाएंगे या कार्गो में?
अगर पालतू जानवर छोटा है और उसका वजन कैरियर के साथ ही एयरलाइंस के अनुसार सही आ जाता है तो उसे केबिन में ले जा सकते हैं. लेकिन बड़े वजन वाले कुत्ते या बिल्ली को विमान के कार्गो होल्ड या चेक-इन बैगेज के रूप में भेजा जाता है. ये नियम अलग- अलग एयरलाइन्स के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. 

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

  • रजिस्टर्ड फिटनेस सर्टिफिकेट
  • वैक्सीनेशन रिकॉर्ड
  • रेबीज वैक्सीन रिकॉर्ड
  • एयरलाइन की मंजूरी 
  • पेट कैरियर या केनल

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टिकट बुकिंग से पहले क्या करें?
अगर आप पालतू जानवर के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो टिकट बुक करने के तुरंत बाद एयरलाइन्स को इसकी जानकारी दें. कई एयरलाइंस हर फ्लाइट में लिमिटेड नंबर में ही पालतू जानवरों को अनुमति देती हैं. इसलिए पहले से बुकिंग कराना जरूरी होता है. 

किन बातों का रखें ध्यान?
यात्रा से पहले अपने पालतू जानवर को आरामदायक कैरियर में रखने की आदत डालें. उड़ान से ठीक पहले उसे भारी खाना खिलाने से बचें और समय पर पानी पिलाएं. अगर जानवर की तबीयत ठीक नहीं है तो यात्रा टाल दें. बता दें कि जानवरों को भी बिना डॉक्टर की सलाह के नींद की दवा देने की सलाह नहीं दी जाती है तो ऐसी कोशिश न करें, ये जानलेवा भी हो सकता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jul 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
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