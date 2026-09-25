रेलवे का बड़ा ऐलान, यात्रियों को मिलेंगी 3 नई ट्रेनें, 9 नए स्टॉपेज भी बनाए

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हालांकि, इन सेवाओं की शुरुआत की तारीख अभी निर्धारित नहीं है।

रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ये बात तो सच है कि ट्रेन एक किफायती साधन है, जिसमें लोग अपने बजट के हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप किसी एक रूट की ट्रेन से सफर करते हैं और उसमें टिकट न मिले तो लोग उसी रूट की दूसरी ट्रेन में टिकट बुक करने की सोचते हैं, लेकिन अगर उस रूट पर ज्यादा ट्रेनों के विकल्प मौजूद न हो तो ऐसे में यात्रियों को दिक्कत हो सकती है. इस बीच सबसे खास बात तो यह है कि रेलवे बोर्ड ने 3 नई ट्रेन सेवाओं को अलग-अलग रूट पर मंजूरी दी है.

इन ट्रेनों को कब से शुरू किया जाएगा?

रेल यात्रियों के लिए इन ट्रेनों और स्टॉपेज से राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन इन नई सेवाओं और स्टॉपेज को कब से शुरू किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

कौन-कौन से रूट पर चलेंगी नई ट्रेन?

रेलवे ने कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई दैनिक रात्रिकालीन ट्रेन को मंजूरी दी है.

ट्रेन नंबर 14153/14154 कानपुर और आनंद विहार के बीच चलेगी. ये ट्रेन 8 स्टेशनों पर रुकेगी.

वहीं गुजरात की प्रतापनगर-टांडा रोड मेमू को भी दैनिक सेवा के लिए मंजूरी दी गई है.

इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने 11433/11434 पुणे-बीड एक्सप्रेस को रोजाना चलाने के लिए मंजूरी दी है.

9 नए स्टॉपेज भी बनाए

रेलवे बोर्ड ने 9 ट्रेनों के नए ठहराव को भी मंजूरी दी है. इनमें शामिल है...

ट्रेन नंबर 22901/22902 बांद्रा-उदयपुर एक्सप्रेस-कपासन

ट्रेन नंबर 12859/12860 मुंबई CSMT-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस-घाटशिला

ट्रेन नंबर 15013/15014 जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस-मालाखेड़ा

ट्रेन नंबर 14701/ 14702 श्रीगंगानगर-बांद्रा अमरपुरा अरावली एक्सप्रेस-गोगामेड़ी

ट्रेन नंबर 14661/14662 बाड़मेर-जम्मू तवी एक्सप्रेस- सांभर लेक

ट्रेन नंबर12129/12130 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस-घाटशिला

ट्रेन नंबर 18189/18190 टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस-मनोहरपुर

ट्रेन नंबर 17481/17482 बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस-नोरला रोड

ट्रेन नंबर 13257/13258 दानापुर-आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस- मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़

टिकट बुकिंग कब से होगी शुरू?

इन ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग भी उसी तरह ही होगी, जैसे सभी ट्रेनों के लिए की जाती है. आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं. हां, लेकिन जब रेलवे बोर्ड की तरफ से इन ट्रेनों के संचालन की शुरुआती तारीख की घोषणा होगी, उसके बाद ही टिकट बुकिंग भी शुरू की जाएगी.

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