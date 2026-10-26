अब दूसरे स्टेशन से चलेगी ताज एक्सप्रेस, 1 नवंबर से लागू होगा बदलाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री यात्रा से पहले नए स्टेशन और समय की जानकारी जांच लें।

सोचिए आप जिस ट्रेन से सफर करते हैं, उस ट्रेन के शुरुआती स्टेशन में ही बदलाव कर दिया जाए और इसकी जानकारी आपको न हो तो जाहिर सी बात है कि आपको दिक्कत हो सकती है. ऐसे में अगर आप ताज एक्सप्रेस से सफर करते हैं या फिर आने वाले दिनों में सफर करने वाले हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है.

दरअसल, रेलवे ने ताज एक्सप्रेस के शुरुआती और अंतिम स्टेशन में बदलाव किया है. यानी अभी ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाई जाती है, लेकिन अब आने वाले दिनों में इस ट्रेन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बजाय दूसरे स्टेशन से चलाया जाएगा. ऐसे में जो यात्री ताज एक्सप्रेस से सफर करते हैं तो उनके लिए ये जानना काफी जरूरी है कि आखिर अब ये ट्रेन कौन-से स्टेशन से चलाई जाने वाली है?

ताज एक्सप्रेस के शेड्यूल में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से बदल जाएगा शुरुआती और अंतिम स्टेशन,नई दिल्ली की जगह हजरत निजामुद्दीन से चलेगी ट्रेन 🚆 #IndianRailways #TajExpress #RailwayNews #TrainUpdate https://t.co/YVvlTTFN7L — Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) October 25, 2026

कौन से रेलवे स्टेशन से चलेगी ट्रेन?

बड़ा सवाल ही ये है कि आखिर अब ये ट्रेन कौन से रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी और ये बदलाव आखिर कब से होने वाला है? तो जान लें, कि ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बजाय अब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी.

कब से होगा बदलाव?

बता दें कि ताज एक्सप्रेस को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अगले महीने यानी 1 नवंबर से चलाया जाएगा. अहम बात ये है कि ट्रेन के केवल स्टेशन में ही बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि इसकी टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है. हालांकि, झांसी रूट के अन्य स्टेशनों पर ट्रेन के ठहराव पहले की तरह ही रहेंगे.

ट्रेन की टाइमिंग क्या है?

ट्रेन नंबर 12280 आगरा से हजरत निजामुद्दीन - ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर पहुंचेगी. पहले ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह 6 बजकर 55 मिनट पर पहुंचती थी. यानी अब ट्रेन के रवाना होने के समय में भी बदलाव किया गया है.

ट्रेन नंबर 12279 हजरत निजामुद्दीन से आगरा - ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर रात के 9 बजकर 25 मिनट पर पहुंचेगी. पहले ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर रात के 9 बजकर 5 मिनट पर पहुंचती थी.

नई दिल्ली से रवाना हो रही थी ट्रेन

ताज एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 1 अक्टूबर 1964 से चलाई जा रही थी. इस ट्रेन को दिल्ली से आगरा जाने वाले यात्रियों के लिए शुरू किया गया था. इस ट्रेन को सुपरफास्ट कम्यूटर ट्रेन के रूप में चलाया गया था, ताकि यात्री एक ही दिन में ताजमहल घूमकर वापस आ सकें. लेकिन अब 1 नवंबर से इस ट्रेन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बजाय हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलाया जाएगा.

ताज एक्सप्रेस के यात्री ध्यान दें

अगर आप ताज एक्सप्रेस से सफर करने वाले हैं तो यात्रा के लिए नए स्टेशन की जानकारी ध्यान रखें.

वहीं ट्रेन का स्टॉपेज चेक करें, इसके लिए आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

अगर आप निजामुद्दीन की जगह नई दिल्ली पहुंच जाते हैं तो आपकी ट्रेन तक छूट सकती है.

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