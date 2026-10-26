इस हफ्ते 2500 से भी कम में करें हवाई सफर, इन रूट्स पर मिल रहे हैं सबसे सस्ते टिकट

अगर आप इस हफ्ते कहीं घूमने जाने या किसी जरूरी काम से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग रूट्स का किराया जरूर देख लें. अगर कहीं जल्दी पहुंचना है तो ट्रेन के मुकाबले फ्लाइट बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन टिकट महंगा होने की वजह से लोग प्लान टाल देते हैं. हालांकि, हर रूट पर किराया इतना महंगा नहीं होता है.

बात करें 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच की तो कुछ घरेलू रूट्स पर टिकट 2,500 रुपए से भी कम में मिलते दिखाई दिए हैं. ऐसे में अगर आप इस हफ्ते यात्रा करना चाहते हैं, तो इन रूट्स के किराये चेक कर सकते हैं.

कहां का टिकट है सबसे सस्ता?

अगर आप दिल्ली से कहीं छोटी ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो जयपुर का ऑप्शन देख सकते हैं. फ्लाइट किराया में दिल्ली से जयपुर का शुरुआती किराया करीब 2,458 रुपए है. कम बजट में घूमने जाने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है. इसके अलावा दिल्ली से अयोध्या जाने वालों के लिए भी फ्लाइट भी सस्ती है. इस रूट पर शुरुआती टिकट करीब 2641 रुपए है.

दूसरे शहरों के लिए कितने में मिल रहा टिकट?

फ्लाइट रूट्स शुरुआती किराया दिल्ली से जयपुर 2548 रुपए दिल्ली से अयोध्या 2641 रुपए बेंगलुरु से गोवा 3109 रुपए मुंबई से गोवा 3260 रुपए हैदराबाद से गोवा 3679 रुपए बेंगलुरु से चेन्नई 3694 रुपए

दिल्ली से पटना है कितना महंगा?

दिल्ली से पटना जाने वालों के लिए इस हफ्ते टिकट का किराया इन छोटे रूट्स के मुकाबले ज्यादा है. Ixigo के हिसाब से 27 अक्टूबर को दिल्ली से पटना की फ्लाइट का शुरुआती किराया 6,962 रुपए है, वहीं 28 अक्टूबर के लिए 7,580 रुपए और 29 अक्टूबर के लिए 6846 रुपए देने होंगे. असल में त्योहार के आसपास बिहार जाने वाली फ्लाइट्स की मांग बढ़ जाती है, इसलिए किराया महंगा हो जाता है.

फ्लाइट टिकट सस्ता बुक करने के लिए क्या करें?

अगर आप कम कीमत में हवाई सफर करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें. जैसे हमेशा ट्रैवल की डेट बदलकर देखें. एक दिन पहले या बाद की फ्लाइट का किराया कम हो सकता है. इसके अलावा अलग-अलग वेबसाइट पर तुलना करें.

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