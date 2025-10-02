Bihar Gets New Trains: बिहार की राजनीति ने एक बात तो साबित कर दी है कि जो 5 साल में न हो सका, वह काम चुनाव आते ही कुछ हफ्तों में हो जाएगा. बिहार में एक बार फिर चुनावी रेल चल गई है. बीते सोमवार को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से तीन अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और बिहार की जनता को त्योहारों पर नया तोहफा दिया है.

बिहार में शुरू की गई ये ट्रेनें न सिर्फ बिहार के अंदर कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगी बल्कि इसे बाकी राज्यों के कई और बड़े और जरूरी शहरों से भी जोड़ेंगी, जिससे यात्रियों को ट्रैवल करने में आसानी होगी. तो आइए अब आपको बताते है इन 7 नई ट्रेनों के बारे में...

किन रूट्स पर चलेंगी नई ट्रेनें

बिहार में शुरू की गई 7 नई ट्रेनें न सिर्फ बिहार के अंदर कई जगहों को जोड़ेंगी बल्कि बिहार को भी कई बाहरी शहरों से कनेक्ट भी करेंगी. इनमें से तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं जो काफी महत्वपूर्ण रूट को कवर करेंगी. ये सात ट्रेनें नीचे दिए गए रूट्स पर चलेंगी:

1. दानापुर-झाझा (फास्ट पैसेंजर ट्रेन)

2. पटना-बक्सर (फास्ट पैसेंजर ट्रेन)

3. पटना-नवादा (डेमू पैसेंजर ट्रेन)

4. पटना-इस्लामपुर (डेमू पैसेंजर ट्रेन)

5. मुजफ्फरपुर-चार्ला‍पल्ली (अमृत भारत एक्सप्रेस)

6. दरभंगा-मदार (अमृत भारत एक्सप्रेस)

7. छपरा-आनंद विहार टर्मिनल (अमृत भारत एक्सप्रेस)

कैसे बढ़ाएंगी बिहार में कनेक्टिविटी

बिहार में हर साल ही फेस्टिवल सीजन के दौरान लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं. अक्टूबर और नवंबर का महीना पीक टाइम होता है जब बिहार की ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ देखने को मिलती है, क्योंकि इस दौरान लोग छट और दिवाली जैसे त्योहारों पर घर आते जाते हैं. ऐसे में ये ट्रेनें बिहार के लिए वरदान साबित होंगी. इन 7 ट्रेनों में से 4 ट्रेनें इंट्रा स्टेट पैसेंजर ट्रेन हैं यानि वो ट्रेन जो बिहार के अंदर ही अलग अलग जिलों और शहरों को कनेक्ट करेंगी, जबकि बाकी तीन अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार को तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से इंटर स्टेट कनेक्टिविटी देगी.

आपको क्या जानना जरूरी है

1. इनमें से बिहार में चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेन हफ्ते में केवल 6 दिन ही चलेंगी और रविवार को नहीं चलेंगी.

2. साथ ही तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी हफ्ते में कुछ विशेष दिन ही काम करेंगी.

3. टिकट बुकिंग, ट्रेन की टाइमिंग और किराया जानने के लिए यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल रेलवे पोर्टल्स चेक कर सकते हैं.

4. इन नई ट्रेनों के चलने के बाद अब भारत में चलने वाली 30 अमृत भारत एक्सप्रेस में से 26 बिहार में ऑपरेशनल हो रही है.

