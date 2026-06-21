Indian Railways AI Technology: भारतीय रेलवे अब ट्रैक की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक नई तकनीक का सहारा लेने जा रही है. इस तकनीक की मदद से रेलवे ट्रैक पर होने वाले बड़े हादसे और छोटी-छोटी खराबी को समय रहते पता लगाया जा सकता है. सरकार का कहना है कि इस तकनीक का खास मकसद यात्रियों की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है.

इस तकनीक में मल्टी-सेंसर, AI और डिजिटल ट्विन जैसी आधुनिक तकनोकों का इस्तेमाल किया जाएगा. सेंसेर से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल कर सिस्टम ट्रैक की मजबूती और उसकी उसकी स्थिति की रखरखाव करेगा. रेलवे के मुताबिक, आईआईटी गुवाहाटी और भुवनेश्वर मिलकर "ऑटोनॉमस यूनिटरी सिस्टम फॉर इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ परमानेंट वे" नाम की एक हाईटेक प्रणाली की तैयारी कर रही है.

क्या है ये नई तकनीक?

यह रेलवे पटरी की लगातार निगरानी करेगा.

सेंसर ट्रैक की मदद से पटरी पर होने वाले छोटे बदलाव और उसकी खराबी की जानकारी देगा.

एआई सिस्टम इन आंकड़ों के बारे में रेलवे को अलर्ट देगा.

इस तकनीक में डिजिटल ट्विन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि रेलवे ट्रैक की डिजिटल कॉपी तैयार की जा सके.

इससे ट्रैक की मौजूदा स्थिति को समझने और आने वाली हादसों का अनुमान लगाया जा सकता है.

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रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यह रोबोटिक मॉडल अभी तैयार नहीं हुआ है. आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी भुवनेश्वर मिलकर इस पर काम कर रहें हैं. हालांकि तैयार होने के बाद इसका ट्रायल पूर्वोत्तर रेलवे में किया जाएगा और अगर यह सफल रहा तो फिर इसे देशभर में लागू किया जाएगा.

बड़े काम की है ये तकनीक

दरअसल, पूर्वोत्तर रेलवे के कई रेलमार्ग पहाड़ी इलाके, जंगलों और ऐसे इलाकों से गुजरतें हैं, जहां भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं होती हैं. इन जगहों में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है.

खासकर असम और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में बाढ़ के दौरान कई बार ट्रैक के नीचे की मिट्टी कमजोर हो जाती है. ऐसे में एआई आधारित सिस्टम ट्रैक होने वाले छोटे बदलावों को भी पहचान सकेगा और समय रहते मरम्मत की जा सकेगी.

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