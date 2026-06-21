हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा

Train News: ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा

Indian Railways News: भारतीय रेलवे ट्रैक सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI, मल्टी-सेंसर और डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग करेगा, जिससे ट्रैक की खराबियों और संभावित हादसों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Railways AI Technology: भारतीय रेलवे अब ट्रैक की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक नई तकनीक का सहारा लेने जा रही है. इस तकनीक की मदद से रेलवे ट्रैक पर होने वाले बड़े हादसे और छोटी-छोटी खराबी को समय रहते पता लगाया जा सकता है. सरकार का कहना है कि इस तकनीक का खास मकसद यात्रियों की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है. 

इस तकनीक में मल्टी-सेंसर, AI और डिजिटल ट्विन जैसी आधुनिक तकनोकों का इस्तेमाल किया जाएगा. सेंसेर से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल कर सिस्टम ट्रैक की मजबूती और उसकी उसकी स्थिति की रखरखाव करेगा. रेलवे के मुताबिक, आईआईटी गुवाहाटी और भुवनेश्वर मिलकर "ऑटोनॉमस यूनिटरी सिस्टम फॉर इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ परमानेंट वे" नाम की एक हाईटेक प्रणाली की तैयारी कर रही है. 

क्या है ये नई तकनीक?

  • यह रेलवे पटरी की लगातार निगरानी करेगा.
  • सेंसर ट्रैक की मदद से पटरी पर होने वाले छोटे बदलाव और उसकी खराबी की जानकारी देगा.
  • एआई सिस्टम इन आंकड़ों के बारे में रेलवे को अलर्ट देगा.
  • इस तकनीक में डिजिटल ट्विन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि रेलवे ट्रैक की डिजिटल कॉपी तैयार की जा सके.
  • इससे ट्रैक की मौजूदा स्थिति को समझने और आने वाली हादसों का अनुमान लगाया जा सकता है.

Bank Locker Alert: क्या आप भी लेने जा रहे हैं बैंक लॉकर? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना पछताना पड़ेगा

रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यह रोबोटिक मॉडल अभी तैयार नहीं हुआ है. आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी भुवनेश्वर मिलकर इस पर काम कर रहें हैं. हालांकि तैयार होने के बाद इसका ट्रायल पूर्वोत्तर रेलवे में किया जाएगा और अगर यह सफल रहा तो फिर इसे देशभर में लागू किया जाएगा. 

बड़े काम की है ये तकनीक

दरअसल, पूर्वोत्तर रेलवे के कई रेलमार्ग पहाड़ी इलाके, जंगलों और ऐसे इलाकों से गुजरतें हैं, जहां भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं होती हैं. इन जगहों में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है.

खासकर असम और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में बाढ़ के दौरान कई बार ट्रैक के नीचे की मिट्टी कमजोर हो जाती है. ऐसे में एआई आधारित सिस्टम ट्रैक होने वाले छोटे बदलावों को भी पहचान सकेगा और समय रहते मरम्मत की जा सकेगी.

NEET Exam Special Trains: नीट परीक्षा के लिए किन-किन रूटों पर दौड़ेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें, स्टूडेंट्स तुरंत नोट कर लें

Published at : 21 Jun 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Railway News AI Technology Utility News Railway Track Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कांग्रेस का रिएक्शन, सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
राजस्थान
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
Advertisement

वीडियोज

BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कांग्रेस का रिएक्शन, सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
राजस्थान
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
ट्रेंडिंग
Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
लाइफस्टाइल
Father's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget