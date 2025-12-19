क्रिसमस और न्यू ईयर के लॉन्ग वीकएंड पर मस्ती करने के लिए हर किसी ने तैयारी कर ली है. इसके लिए ऑफिस से छुट्टी भी ले ली गई है, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा कि आखिर घूमने कैसे जाएं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. रेलवे ने आपकी मस्ती का खुमार कायम रखने के लिए स्पेशल ट्रेनों की झड़ी लगा दी है. देश के आठ रेलवे जोन्स में अब तक 244 स्पेशल ट्रिप्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

क्या है रेलवे का प्लान?

गौरतलब है कि क्रिसमस और नए साल के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना तैयार की है. इसके तहत देश के आठ रेलवे जोनों में अब तक कुल 244 विशेष ट्रिप्स की अधिसूचना जारी की जा चुकी है. रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, डिमांड को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में और स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जाएगी.

किस जोन में चलेंगी कितनी ट्रेनें?

क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भीड़ को मैनेज करने के लिए सेंट्रल रेलवे (CR) 76 ट्रिप्स, नॉर्दर्न रेलवे (NR) 8 ट्रिप्स, साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) 26 ट्रिप्स, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) 24 ट्रिप्स, साउथ वेस्टर्न रेलवे (SWR) 28 ट्रिप्स, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) 6 ट्रिप्स, वेस्टर्न रेलवे (WR) 72 ट्रिप्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) 4 ट्रिप्स चलाएगा. ये कुल मिलकर 244 ट्रिप्स हैं.

इन रूट के लिए स्पेशल प्लानिंग

रेलवे का कहना है कि नए साल पर मुंबई–गोवा (कोंकण) के बिजी कॉरिडोर पर यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए मुंबई सीएसएमटी/एलटीटी से करमाली और मडगांव के बीच दैनिक और साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इन ट्रेनों में मेजर स्टेशनों पर स्टॉपेज के साथ अतिरिक्त स्लीपर और सीटिंग कोच उपलब्ध कराए गए हैं.

ये रूट भी बेहद अहम

इसके अलावा मुंबई–नागपुर, पुणे–सांगानेर और महाराष्ट्र के बाकी महत्वपूर्ण रूट्स पर भी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे नियमित ट्रेनों में भीड़ कम होगी. रेलवे का कहना है कि उत्तर और पूर्व भारत में दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ और आसपास के शहरों को जोड़ने वाले व्यस्त रूट्स पर भी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी.

साउथ के लिए भी कसी कमर

दक्षिण और मध्य भारत में हैदराबाद, बेंगलुरु, मंगलुरु सहित अन्य शहरों को जोड़ने वाली अतिरिक्त सेवाएं शुरू की गई हैं. रेलवे ने कहा है कि सीएसएमटी–करमाली, एलटीटी–तिरुवनंतपुरम, पुणे–सांगानेर और सीएसएमटी–नागपुर जैसी विशेष ट्रेनें कई ट्रिप्स के साथ संचालित की जा रही हैं, ताकि यात्रियों की बढ़ती संख्या को आसानी से संभाला जा सके.

ये भी पढ़ें: रेलवे पर सर्दियों का कहर, कैंसिल की गईं इतनी ट्रेनें, तो इतनी ट्रेनें हुईं लेट