रेलवे पर सर्दियों का कहर, कैंसिल की गईं इतनी ट्रेनें, तो इतनी ट्रेनें हुईं लेट

Railways News: दिल्ली और एनसीआर में सर्दियों ने रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. लगातार बढ़ती ठंड, घना कोहरा और प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी लगभग जीरो के करीब पहुंच गई है. इसका सीधा असर ट्रेनों के संचालन पर देखने को मिल रहा है. हालात को देखते हुए IRCTC ने एहतियातन 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

जबकि करीब 28 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं. सुबह के कोहरे के चलते कई ट्रेनें रास्ते में प्रभावित हो रही हैं. जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सिवियर प्लस स्तर पर बना हुआ है. जिससे हालात और मुश्किल हो गए हैं. अगर आपका कहीं जाने का प्लान है तो देख लें प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 11265 – जेबीपी एबीकेपी एक्सप्रेस जबलपुर-अंबिकापुर कैंसिल.

ट्रेन नंबर 11266 – एबीकेपी जेबीपी एक्सप्रेस अंबिकापुर-जबलपुर कैंसिल.

ट्रेन नंबर 11751 – रीवा CHRM एक्सप्रेस रीवा-चिरमिरी कैंसिल.

ट्रेन नंबर 11755 – एनआईटीआर रेवा एक्सप्रेस नेताजी सुभाष-रीवा कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12266 – दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस जम्मू तवी- दिल्ली सराय रोहिल्ला कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14505 – ASR-NDLS एक्सप्रेस अमृतसर-नंगल बांध कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14506 – NDLS-ASR एक्सप्रेस नंगल बांध-अमृतसर जंक्शन कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14605 – योग नगरी ऋषिकेश-जम्मू तवी एक्सप्रेस कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14661 – शालीमार मालानी एक्सप्रेस बाड़मेर-जम्मू तवी कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14662 – शालीमार मालानी एक्सप्रेस जम्मू तवी-बाड़मेर कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15103 – बीएसबीएस इंटरसिटी एक्सप्रेस गोरखपुर-बनारस कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15611 – आरएनवाई एससीएल एक्सप्रेस रंगिया जंक्शन-सिलचर कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15612 – एससीएल आरएनवाई एक्सप्रेस सिलचर-रंगिया जंक्शन कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15617 – गुवाहाटी डीएलसीआर एक्सप्रेस गुवाहाटी-दुल्लाबचेर्रा कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18204 – बेतवा एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल-दुर्ग कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18247 – बीएसपी रीवा एक्सप्रेस बिलासपुर जंक्शन-रीवा कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18248 – रीवा बीएसपी एक्सप्रेस रीवा-बिलासपुर जंक्शन कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20927 – पीएनयू भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस पालनपुर-भुज कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20928 – भुज पीएनयू सुपरफास्ट एक्सप्रेस भुज-पालनपुर कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22429 – दिल्ली- पठानकोट एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन-पठानकोट कैंसिल.

ट्रेन नंबर 52539 – एनजेपी-डीजे एसी पैसेंजर न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग कैंसिल.

ट्रेन नंबर 3265 – किउल आरजीडी स्पेशल किउल जंक्शन-राजगीर कैंसिल.

ट्रेन नंबर 3266 – आरजीडी किउल स्पेशल राजगीर-किउल जंक्शन कैंसिल.

ट्रेन नंबर 3313 – आरजेपीबी गया स्पेशल राजेंद्र नगर-गया जंक्शन कैंसिल.

लेट होंगी यह ट्रेनें

ट्रेन नंबर 12801 – पुरुषोत्तम सुपरफास्ट पुरी-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 20805 – एपी एक्सप्रेस सिकंदराबाद-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12391 – श्रमजीवी एक्सप्रेस पटना-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 15014 – रानीखेत एक्सप्रेस रानीखेत-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12414 – जाट अजमेर एक्सप्रेस जम्मू तवी-अजमेर देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 14034 – जम्मू मेल जम्मू तवी-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 19019 – बीडीटीएस एचडब्ल्यू एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12456 – बीकानेर डीईई एक्सप्रेस बीकानेर-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 15910 – अवध असम एक्सप्रेस डिब्रूगढ़-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12138 – पंजाब मेल अमृतसर-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12402 – डीडीएन कोटा एसी एक्सप्रेस देहरादून-कोटा देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12415 – आईएनडीबी एनडीएलएस एक्सप्रेस इंदौर-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12447 – यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लखनऊ-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 19701 – सैनिक एक्सप्रेस जोधपुर-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 19031 – योगा एक्सप्रेस हरिद्वार-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12919 – मालवा एक्सप्रेस इंदौर-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 15707 – KIR ASR एक्सप्रेस कटिहार-अमृतसर देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 11905 – AGC HSX एक्सप्रेस आगरा-होशंगाबाद देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 11057 – CSMT ASR एक्सप्रेस मुंबई CSMT-अमृतसर देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 14054 – हिमाचल एक्सप्रेस शिमला-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12450 – गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मडगांव-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12446 – उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लखनऊ-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 22402 – MCTM DEE AC एक्सप्रेस माता वैष्णो देवी कटरा-देहरादून देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12312 – नेताजी एक्सप्रेस कोलकाता-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 11906 – HSX AGC एक्सप्रेस होशंगाबाद-आगरा देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 18310 – जाट एसबीपी एक्सप्रेस जम्मू तवी-संबलपुर देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12426 – जम्मू राजधानी एक्सप्रेस जम्मू तवी-नई दिल्ली देर से चलेगी.

ट्रेन नंबर 20808 – हीराकुंड एक्सप्रेस विशाखापत्तनम-नई दिल्ली देर से चलेगी.

