हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे पर सर्दियों का कहर, कैंसिल की गईं इतनी ट्रेनें, तो इतनी ट्रेनें हुईं लेट

रेलवे पर सर्दियों का कहर, कैंसिल की गईं इतनी ट्रेनें, तो इतनी ट्रेनें हुईं लेट

Railways News: दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और ठंड का असर रेल यातायात पर पड़ा है. कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. जबकि बहुत सी ट्रेनें अपने देरी से चल रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

Railways News: दिल्ली और एनसीआर में सर्दियों ने रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. लगातार बढ़ती ठंड, घना कोहरा और प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी लगभग जीरो के करीब पहुंच गई है. इसका सीधा असर ट्रेनों के संचालन पर देखने को मिल रहा है. हालात को देखते हुए IRCTC ने एहतियातन 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

जबकि करीब 28 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं. सुबह के कोहरे के चलते कई ट्रेनें रास्ते में प्रभावित हो रही हैं. जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सिवियर प्लस स्तर पर बना हुआ है. जिससे हालात और मुश्किल हो गए हैं. अगर आपका कहीं जाने का प्लान है तो देख लें प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 11265 – जेबीपी एबीकेपी एक्सप्रेस जबलपुर-अंबिकापुर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 11266 – एबीकेपी जेबीपी एक्सप्रेस अंबिकापुर-जबलपुर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 11751 – रीवा CHRM एक्सप्रेस रीवा-चिरमिरी कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 11755 – एनआईटीआर रेवा एक्सप्रेस नेताजी सुभाष-रीवा कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12266 – दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस जम्मू तवी- दिल्ली सराय रोहिल्ला कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14505 – ASR-NDLS एक्सप्रेस अमृतसर-नंगल बांध कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14506 – NDLS-ASR एक्सप्रेस नंगल बांध-अमृतसर जंक्शन कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14605 – योग नगरी ऋषिकेश-जम्मू तवी एक्सप्रेस कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14661 – शालीमार मालानी एक्सप्रेस बाड़मेर-जम्मू तवी कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14662 – शालीमार मालानी एक्सप्रेस जम्मू तवी-बाड़मेर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15103 – बीएसबीएस इंटरसिटी एक्सप्रेस गोरखपुर-बनारस कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15611 – आरएनवाई एससीएल एक्सप्रेस रंगिया जंक्शन-सिलचर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15612 – एससीएल आरएनवाई एक्सप्रेस सिलचर-रंगिया जंक्शन कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15617 – गुवाहाटी डीएलसीआर एक्सप्रेस गुवाहाटी-दुल्लाबचेर्रा कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18204 – बेतवा एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल-दुर्ग कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18247 – बीएसपी रीवा एक्सप्रेस बिलासपुर जंक्शन-रीवा कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18248 – रीवा बीएसपी एक्सप्रेस रीवा-बिलासपुर जंक्शन कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20927 – पीएनयू भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस पालनपुर-भुज कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20928 – भुज पीएनयू सुपरफास्ट एक्सप्रेस भुज-पालनपुर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22429 – दिल्ली- पठानकोट एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन-पठानकोट कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 52539 – एनजेपी-डीजे एसी पैसेंजर न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 3265 – किउल आरजीडी स्पेशल किउल जंक्शन-राजगीर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 3266 – आरजीडी किउल स्पेशल राजगीर-किउल जंक्शन कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 3313 – आरजेपीबी गया स्पेशल राजेंद्र नगर-गया जंक्शन कैंसिल.

लेट होंगी यह ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 12801 – पुरुषोत्तम सुपरफास्ट पुरी-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 20805 – एपी एक्सप्रेस सिकंदराबाद-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12391 – श्रमजीवी एक्सप्रेस पटना-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 15014 – रानीखेत एक्सप्रेस रानीखेत-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12414 – जाट अजमेर एक्सप्रेस जम्मू तवी-अजमेर देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 14034 – जम्मू मेल जम्मू तवी-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 19019 – बीडीटीएस एचडब्ल्यू एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12456 – बीकानेर डीईई एक्सप्रेस बीकानेर-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 15910 – अवध असम एक्सप्रेस डिब्रूगढ़-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12138 – पंजाब मेल अमृतसर-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12402 – डीडीएन कोटा एसी एक्सप्रेस देहरादून-कोटा देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12415 – आईएनडीबी एनडीएलएस एक्सप्रेस इंदौर-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12447 – यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लखनऊ-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 19701 – सैनिक एक्सप्रेस जोधपुर-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 19031 – योगा एक्सप्रेस हरिद्वार-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12919 – मालवा एक्सप्रेस इंदौर-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 15707 – KIR ASR एक्सप्रेस कटिहार-अमृतसर देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 11905 – AGC HSX एक्सप्रेस आगरा-होशंगाबाद देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 11057 – CSMT ASR एक्सप्रेस मुंबई CSMT-अमृतसर देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 14054 – हिमाचल एक्सप्रेस शिमला-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12450 – गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मडगांव-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12446 – उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लखनऊ-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 22402 – MCTM DEE AC एक्सप्रेस माता वैष्णो देवी कटरा-देहरादून देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12312 – नेताजी एक्सप्रेस कोलकाता-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 11906 – HSX AGC एक्सप्रेस होशंगाबाद-आगरा देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18310 – जाट एसबीपी एक्सप्रेस जम्मू तवी-संबलपुर देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12426 – जम्मू राजधानी एक्सप्रेस जम्मू तवी-नई दिल्ली देर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 20808 – हीराकुंड एक्सप्रेस विशाखापत्तनम-नई दिल्ली देर से चलेगी.

यह भी पढ़ें: क्या कोई रेलवे पुलिस कर्मी आपसे ट्रेन में टिकट मांग सकता है? जान लीजिए क्या हैं नियम

Published at : 19 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Railway News Train Cancelled Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection: घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
क्रिकेट
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Advertisement

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection: घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
क्रिकेट
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
मध्य प्रदेश
MP News: पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
ट्रेंडिंग
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
हेल्थ
Coffee Health Risks: कॉफी से भी हो सकता है कैंसर, खतरा पता लगते ही इन 10 राज्यों के बाजारों से हटा दिया गया सारा माल
कॉफी से भी हो सकता है कैंसर, खतरा पता लगते ही इन 10 राज्यों के बाजारों से हटा दिया गया सारा माल
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget