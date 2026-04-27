50 हजार रुपए दे रही सरकार, क्या है इस योजना का नाम, किसको मिलेगा लाभ, कैसे करें अप्लाई?
Rajshri Yojana: राजस्थान सरकार बेटियों के हित में लगातार कदम उठाती हुई आई है. तरह- तरह की योजनाएं के साथ हर बार वो बेटियों का भविष्य सुरक्षित करती है. यहां बताते हैं एक और योजना के बारे में.
Rajasthan Government: राजस्थान सरकार अपने राज्य में बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. जिनके तहत बेटियों का भविष्य संवरता भी है और वो पढ़ाई भी कर पाती हैं. एक वक्त था जब इस राज्य में बेटियों की कमी थी, उन्हें पैदा भी नहीं होने दिया जाता था, लेकिन आज वहां की बेटी पढ़ भी रही है और आगे भी बढ़ रही है. ये सब कुछ सरकार के प्रयासों का नतीजा है. ऐसी ही एक योजना है जो बेटियों के जन्म पर माता- पिता को 50 हजार रुपये का सहायता देती है. आइये जानते हैं इस योजना के बारे में.
कौन सी है ये योजना?
दरअसल इस योजना का नाम है 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना', जिसको साल 2016 में शुरू किया गया था. ये योजना बेटियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही शुरू की गई थी. इस योजना के तहत राज्य सरकार बालिका को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है. ये सहायता अलग- अलग किश्तों के रूप में दी जाती है.
इस तरह मिलेंगी किश्तें
इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनके 12वीं कक्षा में पहुंचने तक, उन्हों 6 किश्तों में ये राश दी जाती है. जो इस प्रकार है:
- जन्म के समय: 2500 रुपये
- 1 साल तक वैक्सिनेशन के लिए: 2500 रुपये
- पहली कक्षा में एडमिशन के लिए: 4000 रुपये
- छठवीं कक्षा में एडमिशन के लिए: 5000 रुपये
- दसवीं कक्षा में एडमिशन के लिए: 11000 रुपये
- 12वीं कक्षा पास करने पर: 25000 रुपये
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है. इसके लिए आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट या ई-मित्र केंद्र का सहारा लिया जा सकता है.
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी अस्पताल, ग्राम पंचायत या जिला परिषद कार्यालय से फॉर्म लेकर जमा किया जा सकता है.
- आवेदन करते समय जन्म प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, माता-पिता की पहचान और स्कूल से संबंधित डॉक्युमेंट्स जरूरी होते हैं.
किसको मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी परिवार के लोग ही उठा सकते हैं. इस लाभ को पाने के लिए बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल में होना चाहिए. बच्ची का नियमित टीकाकरण और सरकारी स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए. इसके अलावा इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके घर में दो बच्चियां होगीं, इससे ज्यादा यदि बच्चियां होंगी तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा.
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Source: IOCL