भारतीय रेलवे को यात्रियों के लिए सहज बनाने के लिए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं. रेलवे की एप से लेकर बुकिंग फेसिल्टीज तक में कई अपडेट किए जा रहे हैं. जिससे कि लोगों को रेल यात्रा के समय कोई परेशानी ना हो. इसी कड़ी में पिछले कुछ समय से मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स सामन आ रही हैं, कि रेलवे जल्दी ही अपने RAC सिस्टम को बंद करने जा रहा है.

अब हाल ही में इस मीडिया रिपोर्ट को लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से ही जवाब सामने आ गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बता दया है कि फिलहाल रेलवे का RAC खत्म करने पर कोई विचार नहीं है.

क्या बोले वैष्णव?

दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा था कि रेलवे जल्द ही ट्रेनों में RAC सिस्टम खत्म करने जा रहा है. जिसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैषणव ने हाल ही में नया अपडेट दिया है. उन्होंने कहा है कि 'अभी RAC सिस्टम खत्म करने पर कोई विचार नहीं किया गया है.' ऐसे में अब यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है.

एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में भी नहीं होगा बदलाव

इसके अलावा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया है कि टिकट बुकिंग में अभी जो 60 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है. इसको भी बदलने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. यानि ये व्यवस्था ऐसे ही चलेगी.

क्या है RAC सिस्टम

RAC सिस्टम रेलवे की एक व्यवस्था है, जिसमें यात्री का वेटिंग टिकट यदि कंफर्म नहीं होता है तो उसे RAC में कंफर्म कर दिया जाता है. जिसमें एक सीट पर दो लोगों की बुकिंग कर दी जाती है. जिसके बाद यात्रा के दौरान यदि कोई सीट खाली होती है तो सीट को कंफर्म कर दिया जाता है. इसी को लेकर काफी समय से ऐसी खबरें चल रही थीं कि ये व्यवस्था रेलवे खत्म कर रहा है. हालांकि अब अश्विनी वैष्णव ने इस बात को साफ कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला फिलहाल नहीं किया जा रहा है.

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