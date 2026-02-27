अब होली पर आराम से जाएं घर और चैन से करें वापसी, रेलवे लगवा रहा ट्रेनों के 1244 स्पेशल ट्रिप

होली के त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देशभर में 1244 होली स्पेशल ट्रेन ट्रिप चलाने का फैसला लिया है. इनकी शुरुआत 25 फरवरी से कर दी गई है और यह सुविधा 18 मार्च 2026 तक मिलेगी. रेलवे का कहना है कि अगर ज्यादा ट्रेनों की जरूरत पड़ती है तो 1500 स्पेशल ट्रिप तक प्लान किए जा सकते हैं. इन विशेष व्यवस्थाओं का मकसद है कि त्योहार के दौरान यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है.

कहां से कहां तक चलेंगी ये ट्रेनें?

जानकारी के मुताबिक, ये स्पेशल ट्रेनें देश के प्रमुख महानगरों, राज्य की राजधानियों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ेंगी, जिससे रेगुलर ट्रेनों पर भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रियों को कन्फर्म टिकट की सुविधा भी मिल सकेगी. मुंबई, पुणे और नागपुर से दानापुर, गोरखपुर, हजरत निजामुद्दीन, समस्तीपुर और बरौनी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. वहीं, विशाखापट्टनम, पुरी और भुवनेश्वर से शालीमार, पटना, यशवंतपुर और धनबाद के बीच भी अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.

इन राज्यों के लिए भी मिलेंगी ट्रेनें

बिहार और झारखंड के प्रमुख शहर पटना, दरभंगा, सहरसा और धनबाद को नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, चंडीगढ़ और एसएमवीटी बेंगलुरु से जोड़ा जाएगा.

पूर्वी और उत्तरी भारत में हावड़ा, सियालदह, कोलकाता और मालदा टाउन से रक्सौल, मधुबनी, गोरखपुर और आनंद विहार टर्मिनल के बीच अतिरिक्त कनेक्टिविटी दी जाएगी.

दक्षिण भारत से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम नॉर्थ, कोयंबटूर, सिकंदराबाद, तिरुपति और एसएमवीटी बेंगलुरु को पटना, बरौनी, मुजफ्फरपुर, संतरागाछी, अजमेर और जयपुर से जोड़ा जाएगा.

सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनें ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से चलाई जाएंगी. ECR की ओर से 50 स्पेशल ट्रेनें और 275 ट्रिप लगेंगे.

इसके अलावा बाकी जोन से कितने ट्रेनें चलाई जाएंगी, यह भी रेलवे ने बताया है.

ईस्ट सेंट्रल रेलवे: 50 सेवाएं, 275 ट्रिप

सेंट्रल रेलवे: 20 सेवाएं, 129 ट्रिप

ईस्ट कोस्ट रेलवे: 8 सेवाएं, 62 ट्रिप

ईस्टर्न रेलवे: 22 सेवाएं, 48 ट्रिप

नॉर्दर्न रेलवे: 48 सेवाएं, 204 ट्रिप

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे: 16 सेवाएं, 46 ट्रिप

नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे: 12 सेवाएं, 27 ट्रिप

नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे: 10 सेवाएं, 29 ट्रिप

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे: 14 सेवाएं, 28 ट्रिप

साउथ सेंट्रल रेलवे: 16 सेवाएं, 40 ट्रिप

साउथ ईस्टर्न रेलवे: 28 सेवाएं, 107 ट्रिप

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे: 10 सेवाएं, 14 ट्रिप

सदर्न रेलवे: 12 सेवाएं, 31 ट्रिप

साउथ वेस्टर्न रेलवे: 8 सेवाएं, 21 ट्रिप

वेस्ट सेंट्रल रेलवे: 18 सेवाएं, 43 ट्रिप

वेस्टर्न रेलवे: 32 सेवाएं, 120 ट्रिप

कोंकण रेलवे: 4 सेवाएं, 20 ट्रिप

क्या है रेलवे का प्लान?

रेलवे का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से लाखों यात्रियों को होली के अवसर पर अपने घर पहुंचने में सहूलियत मिलेगी. वहीं, अतिरिक्त ट्रेनों के चलने से न केवल रेगुलर ट्रेनों में भीड़ कम होगी, बल्कि यात्रियों को समय पर और सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी मिलेगा.

