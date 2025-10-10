यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने अगले कई दिन के लिए कैंसिल कीं ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट

Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. इन्हीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हर दिन हजारों ट्रेनें चलाता है. लेकिन कई बार तकनीकी या निर्माण कार्य के चलते रेलवे को कुछ ट्रेनों को कैंसिल या शॉर्ट रूट पर चलाने का निर्णय लेना पड़ता है. इस बार भी ऐसा ही हुआ है. गोरखपुर जंक्शन के ओल्ड वाशिंग पिट के नवनिर्माण कार्य के कारण रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों का ब्लॉक बढ़ा दिया है. इसी वजह से कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द या आंशिक रूप से बदला गया है.

अगले कुछ दिन कैंसिल रहेंगी इतनी ट्रेनें

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक गोरखपुर-दिल्ली समेत चार स्पेशल ट्रेनें तय समय तक कैंसिल रहेंगी. जबकि 14 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएंगी. आपको बता दें फिलहाल वाशिंग पिट नंबर 1 और 2 पर इंजीनियरिंग काम किया जा रहा है.इसलिए यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 05057 गोरखपुर-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 26 फरवरी तक के लिए कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 05058 दिल्ली-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 27 फरवरी तक के लिए कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 05053 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 27 फरवरी तक के लिए कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 05054 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल रहेगी.

शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन ट्रेनों की डिटेल

ट्रेन नंबर 01027 दादर-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 26 फरवरी तक मऊ जंक्शन पर शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी.

ट्रेन नंबर 01028 गोरखपुर-दादर स्पेशल ट्रेन 28 फरवरी तक मऊ जंक्शन से चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 22921 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 22 फरवरी तक बलरामपुर में शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी

ट्रेन नंबर 22922 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 24 फरवरी तक बलरामपुर से चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 15031 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 24 फरवरी तक गोमतीनगर में शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी.

ट्रेन नंबर 15032 लखनऊ जं.-गोरखपुर एक्सप्रेस 24 फरवरी तक गोमतीनगर से चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 27 फरवरी तक विस्तारित मार्ग गोंडा तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 11056 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 01 मार्च तक गोंडा से विस्तारित मार्ग पर चलेगी.

ट्रेन नंबर 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 27 फरवरी तक आजमगढ़ तक विस्तारित मार्ग पर चलेगी.

ट्रेन नंबर 20104 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 28 फरवरी तक आजमगढ़ से विस्तारित मार्ग पर चलेगी.

ट्रेन नंबर 19409 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस 26 फरवरी तक थावे तक विस्तारित मार्ग पर चलेगी.

ट्रेन नंबर 19410 गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस 28 फरवरी तक थावे से विस्तारित मार्ग पर चलेगी.

ट्रेन नंबर 11037 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस 26 फरवरी तक बढ़नी तक विस्तारित मार्ग पर चलेगी.

ट्रेन नंबर 11038 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस 28 फरवरी तक बढ़नी से विस्तारित मार्ग पर चलेगी.

