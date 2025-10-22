अगले कुछ दिन कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, ट्रेन से कहीं जाने की सोच रहे हैं तो पढ़ लें यह खबर

Train Cancelled: भारत से ट्रेन में रोज करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं. और त्योहारों के टाइम पर लोगों की संख्या बढ़ जाती है. लेकिन कुछ लोग त्योहार मना कर तुरंत वापस जहां काम कर रहे होते हैं वहां लौट जाते हैं. सामान्य तौर पर लोग ट्रेन से ही वापस लौटते हैं. क्योंकि इससे सफर जल्दी पूरा हो जाता है और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ते.

लेकिन ट्रेन से सफर करने में कई बार मुश्किल देखनी पड़ती है. क्योंकि रेलवे कई ट्रेने कैंसिल कर देता है अलग-अलग वजहों के चलते ऐसा ही कुछ इस बार में हुआ है. 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक रोलिंग ब्लॉक और मेंटेनेंस के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल किया है. तो कुछ का रूट बदले अगर आप भी अगले कुछ दिनों में सफर करने जा रहे हैं. तो जरूर पढ़ लें यह खबर.

इस डिवीजन की कई ट्रेनें कैंसिल

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक आद्रा डिवीजन से हो घर जाने वाले चार ट्रेन 23–26 अक्टूबर तक के लिए कैंसिल हैं. रोलिंग ब्लॉक/मेंटेनेंस के चलते कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. तो वहीं 6 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलेंगी इसके अलावा 3 ट्रेनें रीशेड्यूल होकर देरी से चलेंगी. बता दें यह बदलाव ट्रैक, सिग्नल और इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की वजह से किया जा रहा है. जिससे ट्रेन संचालन में परेशानी न आए.

यह भी पढ़ें: आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल–आद्रा–आसनसोल मेमू: 26 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में कैंसिल.

ट्रेन नंबर68077/68078 आद्रा–भागा–आद्रा मेमू: 26 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में कैंसिल.

शॉर्ट टर्मिनेशन/ऑरिजिनेशन

ट्रेन नंबर 18019/18020 झाड़ग्राम–धनबाद–झाड़ग्राम एक्सप्रेस: 24 अक्टूबर को बोकारो स्टील सिटी तक ही; बोकारो–धनबाद–बोकारो सेक्शन कैंसिल.

ट्रेन नंबर 13503/13504 बर्द्धमान–हटिया–बर्द्धमान MEMU एक्सप्रेस: 24 अक्टूबर को गोमो तक ही; गोमो–हटिया–गोमो सेक्शन कैंसिल.

ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल–पुरुलिया–आसनसोल एक्सप्रेस: 23 अक्टूबर को आद्रा तक ही ऑपरेट होगी.

यह भी पढ़ें: 21वीं किस्त खाते में चाहते हैं तो आज ही कर लें ये 3 जरूरी काम, वरना रह जाएंगे खाली हाथ

यह ट्रेनें रीशेड्यूल

ट्रेन नंबर 18184 बक्सर–टाटानगर एक्सप्रेस: 26 अक्टूबर को बक्सर से 90 मिनट देरी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 68088 धनबाद–बांकुड़ा MEMU: 26 अक्टूबर को धनबाद से 60 मिनट देरी से चलेगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सूचना

सभी यात्रियों को रेलवे की ओर हिदायत दी गई है कि सबर करने से पहले अपने द्वारा बुक की गई ट्रेन का स्टेटस ऑनलाइन वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए पता जरूर कर लें. जिससे आपको ऐन मौके पर परेशान ना होना पड़े.

यह भी पढ़ें: बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात