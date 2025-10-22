हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगले कुछ दिन कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, ट्रेन से कहीं जाने की सोच रहे हैं तो पढ़ लें यह खबर

अगले कुछ दिन कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, ट्रेन से कहीं जाने की सोच रहे हैं तो पढ़ लें यह खबर

Train Cancelled: रेलवे ने अगले कुछ दिनों के लिए रखरखाव और ट्रैक पर होने वाले काम के चलते कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया है. सफर का प्लान बनाने से पहले जरूरी अपडेट जरूर देख लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 22 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled: भारत से ट्रेन में रोज करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं. और त्योहारों के टाइम पर लोगों की संख्या बढ़ जाती है. लेकिन कुछ लोग त्योहार मना कर तुरंत वापस जहां काम कर रहे होते हैं वहां लौट जाते हैं. सामान्य तौर पर लोग ट्रेन से ही वापस लौटते हैं. क्योंकि इससे सफर जल्दी पूरा हो जाता है और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ते. 

लेकिन ट्रेन से सफर करने में कई बार मुश्किल देखनी पड़ती है. क्योंकि रेलवे कई ट्रेने कैंसिल कर देता है अलग-अलग वजहों के चलते ऐसा ही कुछ इस बार में हुआ है. 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक रोलिंग ब्लॉक और मेंटेनेंस के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल किया है. तो कुछ का रूट बदले अगर आप भी अगले कुछ दिनों में सफर करने जा रहे हैं. तो जरूर पढ़ लें यह खबर. 

इस डिवीजन की कई ट्रेनें कैंसिल

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक आद्रा डिवीजन से हो घर जाने वाले चार ट्रेन 23–26 अक्टूबर तक के लिए कैंसिल हैं.  रोलिंग ब्लॉक/मेंटेनेंस के चलते कुछ ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. तो वहीं 6 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलेंगी इसके अलावा 3 ट्रेनें रीशेड्यूल होकर देरी से चलेंगी. बता दें यह बदलाव ट्रैक, सिग्नल और इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की वजह से किया जा रहा है. जिससे ट्रेन संचालन में परेशानी न आए.

यह भी पढ़ें: आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल–आद्रा–आसनसोल मेमू: 26 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर68077/68078 आद्रा–भागा–आद्रा मेमू: 26 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में कैंसिल.

शॉर्ट टर्मिनेशन/ऑरिजिनेशन

  • ट्रेन नंबर 18019/18020 झाड़ग्राम–धनबाद–झाड़ग्राम एक्सप्रेस: 24 अक्टूबर को बोकारो स्टील सिटी तक ही; बोकारो–धनबाद–बोकारो सेक्शन कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 13503/13504 बर्द्धमान–हटिया–बर्द्धमान MEMU एक्सप्रेस: 24 अक्टूबर को गोमो तक ही; गोमो–हटिया–गोमो सेक्शन कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल–पुरुलिया–आसनसोल एक्सप्रेस: 23 अक्टूबर को आद्रा तक ही ऑपरेट होगी. 

यह भी पढ़ें: 21वीं किस्त खाते में चाहते हैं तो आज ही कर लें ये 3 जरूरी काम, वरना रह जाएंगे खाली हाथ

यह ट्रेनें रीशेड्यूल 

  • ट्रेन नंबर 18184 बक्सर–टाटानगर एक्सप्रेस: 26 अक्टूबर को बक्सर से 90 मिनट देरी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 68088 धनबाद–बांकुड़ा MEMU: 26 अक्टूबर को धनबाद से 60 मिनट देरी से चलेगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सूचना 

सभी यात्रियों को रेलवे की ओर हिदायत दी गई है कि सबर करने से पहले अपने द्वारा बुक की गई ट्रेन का स्टेटस ऑनलाइन वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए पता जरूर कर लें. जिससे आपको ऐन मौके पर परेशान ना होना पड़े.

यह भी पढ़ें: बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात

Published at : 22 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Tags :
Railway News Train News Indian Railway News Utility News Train Cancelled News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-US Relations: 'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
ओटीटी
Vash Level 2 OTT release: हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
क्रिकेट
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Relations: 'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
ओटीटी
Vash Level 2 OTT release: हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर हुई रिलीज, लेकिन दर्शक हैं निराश, जानें क्या है वजह
क्रिकेट
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
हेल्थ
सिर में सिर्फ दर्द है या ब्रेन ट्यूमर ने कर ली एंट्री? इन वॉर्निंग सिग्नल से पता लगती है असली प्रॉब्लम
सिर में सिर्फ दर्द है या ब्रेन ट्यूमर ने कर ली एंट्री? इन वॉर्निंग सिग्नल से पता लगती है असली प्रॉब्लम
नौकरी
​इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी
​इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी
ट्रेंडिंग
पोते ने रॉकेट में लगाई आग! दादा जी बन गए निशाना- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
पोते ने रॉकेट में लगाई आग! दादा जी बन गए निशाना- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget