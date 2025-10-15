सिबिल स्कोर नहीं है तो भी लोन भी दे देंगे बैंक, जान लें क्या हैं नियम?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिबिल स्कोर नहीं है तो भी लोन भी दे देंगे बैंक, जान लें क्या हैं नियम?

कोई भी बैंक अपने कस्टमर को उसके सिबिल स्कोर के बेस पर ही लोन देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ऐसा नहीं है. अब आप बिना सिबिल के भी बैंक से लोन ले सकते हैं.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 15 Oct 2025 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल कई लोग अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा कारने के लिए बैंक से लोन लेते हैं. लोन लेने का फायदा ये होता है कि हमें किसी से पैसे उधर नहीं लेने पड़ते और इसकी रकम को धदीरे-धीरे चुकाया जा सकता है. लेकिन लोन लेने की पूरी प्रोसेस काफी मुश्किल होती है क्योंकि बैंक इसमें कई चीजें चेक करता है. इन्हीं में एक सबसे जरूरी चीज होती है आपका CIBIL. 

दरअसल, बैंक किसी कस्टमर को लोन उसके CIBIL स्कोर के बेस पर ही देता है. ऐसे में जिन लोगों का CIBIL स्कोर खराब होता है या जो पहली बार लोन लेते हैं, उन्हें लोन लेने में काफी परेशानी होती है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. भारत सरकार ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का CIBIL नहीं है तो इस बेसिस पर उसकी लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं की जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि बिना CIBIL स्कोर के कैसे मिलेगा लोन ?

क्या होता है CIBIL स्कोर?

CIBIL स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है, जिसे कोई बैंक अपने क्लाइंट को देता है. दरअसल, आप जब किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसे बाद में लोन का अमाउंट चुकाने और क्रेडिट का इस्तेमाल करने पर आपको ये CIBIL स्कोर दिया जाता है. ये स्कोर आपकी पेमेंट हिस्ट्री को दिखाता है और आपको भविष्य में आसानी से लोन दिलाने में भी मदद करता है. आमतौर पर भारत में क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और यह इस बात पर आधारित होता है कि किसी व्यक्ति ने पहले लिए गए कर्ज को कितनी जल्दी और रेगुलर्ली चुकाया है. ऐसे में लोन लेने के लिए अच्छा सिबिल स्कोर होना बेहद जरूरी है. वहीं अगर आपका सिबिल खराब है तो लोन मिलने में मुश्किलें आती हैं. 

बिना सिबिल के कैसे मिलेगा लोन?

जो लोग पहली बार लोन लेते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट अक्सर इस कारण रिजेक्ट हो जाती है कि उनके पास सिबिल स्कोर नहीं है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. जो लोग एजुकेशन या दूसरी किसी भी जरूरत के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बैंक उनकी इंकम, नौकरी का रिकॉर्ड और बाकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्हें लोन दे सकता है. यानी अब लोन के लिए CIBIL स्कोर पर डिपेंड होना जरूरी नहीं है. ऐसे में ये खबर आम लोगों के लिए बेहद राहत भरी है क्योंकि अब अपनी जरूरतों के लिए लोन लेने से पहले हिचकिचाना नहीं पड़ेगा.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 07:09 AM (IST)
Bank Loan Personal Loan Credit Card CIBIL Score
विश्व
राजस्थान
इंडिया
स्पोर्ट्स
