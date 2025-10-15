सिबिल स्कोर नहीं है तो भी लोन भी दे देंगे बैंक, जान लें क्या हैं नियम?

आजकल कई लोग अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा कारने के लिए बैंक से लोन लेते हैं. लोन लेने का फायदा ये होता है कि हमें किसी से पैसे उधर नहीं लेने पड़ते और इसकी रकम को धदीरे-धीरे चुकाया जा सकता है. लेकिन लोन लेने की पूरी प्रोसेस काफी मुश्किल होती है क्योंकि बैंक इसमें कई चीजें चेक करता है. इन्हीं में एक सबसे जरूरी चीज होती है आपका CIBIL.

दरअसल, बैंक किसी कस्टमर को लोन उसके CIBIL स्कोर के बेस पर ही देता है. ऐसे में जिन लोगों का CIBIL स्कोर खराब होता है या जो पहली बार लोन लेते हैं, उन्हें लोन लेने में काफी परेशानी होती है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. भारत सरकार ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का CIBIL नहीं है तो इस बेसिस पर उसकी लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं की जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि बिना CIBIL स्कोर के कैसे मिलेगा लोन ?

क्या होता है CIBIL स्कोर?

CIBIL स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है, जिसे कोई बैंक अपने क्लाइंट को देता है. दरअसल, आप जब किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसे बाद में लोन का अमाउंट चुकाने और क्रेडिट का इस्तेमाल करने पर आपको ये CIBIL स्कोर दिया जाता है. ये स्कोर आपकी पेमेंट हिस्ट्री को दिखाता है और आपको भविष्य में आसानी से लोन दिलाने में भी मदद करता है. आमतौर पर भारत में क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और यह इस बात पर आधारित होता है कि किसी व्यक्ति ने पहले लिए गए कर्ज को कितनी जल्दी और रेगुलर्ली चुकाया है. ऐसे में लोन लेने के लिए अच्छा सिबिल स्कोर होना बेहद जरूरी है. वहीं अगर आपका सिबिल खराब है तो लोन मिलने में मुश्किलें आती हैं.

बिना सिबिल के कैसे मिलेगा लोन?

जो लोग पहली बार लोन लेते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट अक्सर इस कारण रिजेक्ट हो जाती है कि उनके पास सिबिल स्कोर नहीं है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. जो लोग एजुकेशन या दूसरी किसी भी जरूरत के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बैंक उनकी इंकम, नौकरी का रिकॉर्ड और बाकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्हें लोन दे सकता है. यानी अब लोन के लिए CIBIL स्कोर पर डिपेंड होना जरूरी नहीं है. ऐसे में ये खबर आम लोगों के लिए बेहद राहत भरी है क्योंकि अब अपनी जरूरतों के लिए लोन लेने से पहले हिचकिचाना नहीं पड़ेगा.

