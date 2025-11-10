हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीखो गया है आधार कार्ड और नंबर भी नहीं याद? घर बैठे ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

खो गया है आधार कार्ड और नंबर भी नहीं याद? घर बैठे ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

अगर आपका भी आधार कार्ड कहीं खो जाता है तो अब आपके घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब बिना आधार कार्ड के नंबर के भी आप घर बैठे अपना ई-आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Nov 2025 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. सरकारी योजनाओं से लेकर बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, स्कूल एडमिशन या किसी भी ऑफिशियल काम में इसकी जरूरत पड़ती है. इसमें दिए गए 12 अंकों का यूनिक नंबर लाइफटाइम के लिए जारी होता है, लेकिन कई बार लोग इसे संभालकर रखना भूल जाते हैं या कार्ड कहीं खो जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब आपके घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब बिना आधार कार्ड के नंबर के भी आप घर बैठे अपना ई-आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और नंबर भी याद नहीं है तो घर बैठे आप नया आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.

बिना नंबर के भी हो जाएगा डाउनलोड आधार

  • आधार कार्ड खो जाने और नंबर याद न रहने पर नया आधार डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले UIDAI  की वेबसाइट्स पर जाएं.
  • इसके बाद My Aadhaar सेक्शन में Retrieve Lost or Forgotten UID/EID पर क्लिक करें.
  • अब आपको अपना नाम, बर्थ डेट और रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालना होगा.
  • इसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा उसे वेरीफाई करें.
  • ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको आपकी आधार डिटेल स्क्रीन पर दिख जाएगी.
  • साथ ही एसएमएस या ईमेल के जरिए भी आपको आधार कार्ड भेज दिया जाएगा.
  • वहीं यह सुविधा बिलकुल फ्री होती है.

अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ऐसे करें डाउनलोड

अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप आपको नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा. वहां आपको 28 अंकों वाला एनरोलमेंट आईडी नंबर देना होगा जो आधार बनवाते समय स्लीप पर मिलता है. इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा. प्रक्रिया पूरी होने पर आपको ई आधार उपलब्ध करा दिया जाएगा. इस सेवा के लिए लगभग 30 रुपये का खर्च आता है.

PVC से भी मंगवा सकते हैं आधार

UIDAI अब लोगों को PVC आधार कार्ड मंगवाने की भी सुविधा दे रहा है. यह कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह दिखता है और वॉलेट में आसानी से रखा जा सकता है. इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर डालना होगा और ओटीपी वेरीफाई करना होगा. इसके बाद Order Aadhaar PVC Card ऑप्शन पर क्लिक करें. अब ऑनलाइन 50 रुपये जमा करने के बाद आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा. UIDAI कार्ड को प्रिंट कर 5 दिनों के अंदर भारतीय डाक विभाग को सौंप देता है. इसके बाद स्पीड पोस्ट के जरिए आधार कार्ड आपके घर पहुंचा दिया जाता है.

ये भी पढ़ें-घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 10 Nov 2025 04:16 PM (IST)
Tags :
EAadhaar Aadhaar Card Aadhaar Download Lost Aadhaar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement

वीडियोज

Faridabad Terrorist:J&K पुलिस ने ABP न्यूज के कैमरे पर देश के आतंकियों का किया पर्दाफाश | Terror
Faridabad Terrorist: आतंकी डॉक्टरों ने ऐसे रची थी तबाही की दर्दनाक कहानी | Breaking News
Shining Tools Ltd IPO Review | ₹17.10 Cr IPO | Should You Invest or Not
Old Pension Scheme का The END! NPS से ही मिलेगी Pension | Paisa Live
RBI का बड़ा कदम, बच्चे भी कर सकेंगे UPI Payments | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात
अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात
यूटिलिटी
एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर
एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर
ट्रेंडिंग
भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स
भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स
हेल्थ
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget