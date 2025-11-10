खो गया है आधार कार्ड और नंबर भी नहीं याद? घर बैठे ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. सरकारी योजनाओं से लेकर बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, स्कूल एडमिशन या किसी भी ऑफिशियल काम में इसकी जरूरत पड़ती है. इसमें दिए गए 12 अंकों का यूनिक नंबर लाइफटाइम के लिए जारी होता है, लेकिन कई बार लोग इसे संभालकर रखना भूल जाते हैं या कार्ड कहीं खो जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब आपके घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब बिना आधार कार्ड के नंबर के भी आप घर बैठे अपना ई-आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और नंबर भी याद नहीं है तो घर बैठे आप नया आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.

बिना नंबर के भी हो जाएगा डाउनलोड आधार

आधार कार्ड खो जाने और नंबर याद न रहने पर नया आधार डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट्स पर जाएं.

इसके बाद My Aadhaar सेक्शन में Retrieve Lost or Forgotten UID/EID पर क्लिक करें.

अब आपको अपना नाम, बर्थ डेट और रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालना होगा.

इसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा उसे वेरीफाई करें.

ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको आपकी आधार डिटेल स्क्रीन पर दिख जाएगी.

साथ ही एसएमएस या ईमेल के जरिए भी आपको आधार कार्ड भेज दिया जाएगा.

वहीं यह सुविधा बिलकुल फ्री होती है.

अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ऐसे करें डाउनलोड

अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप आपको नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा. वहां आपको 28 अंकों वाला एनरोलमेंट आईडी नंबर देना होगा जो आधार बनवाते समय स्लीप पर मिलता है. इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा. प्रक्रिया पूरी होने पर आपको ई आधार उपलब्ध करा दिया जाएगा. इस सेवा के लिए लगभग 30 रुपये का खर्च आता है.

PVC से भी मंगवा सकते हैं आधार

UIDAI अब लोगों को PVC आधार कार्ड मंगवाने की भी सुविधा दे रहा है. यह कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह दिखता है और वॉलेट में आसानी से रखा जा सकता है. इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर डालना होगा और ओटीपी वेरीफाई करना होगा. इसके बाद Order Aadhaar PVC Card ऑप्शन पर क्लिक करें. अब ऑनलाइन 50 रुपये जमा करने के बाद आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा. UIDAI कार्ड को प्रिंट कर 5 दिनों के अंदर भारतीय डाक विभाग को सौंप देता है. इसके बाद स्पीड पोस्ट के जरिए आधार कार्ड आपके घर पहुंचा दिया जाता है.

