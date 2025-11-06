हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आपको कितने रुपये तक का मिल सकता है लोन? ऐसे चेक करें अपना सिबिल स्कोर

आपको कितने रुपये तक का मिल सकता है लोन? ऐसे चेक करें अपना सिबिल स्कोर

बैंक आमतौर पर आपकी महीने की आय के 20 गुना तक पर्सनल लोन देने की सीमा तय करता है. यानी आपकी सैलरी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा लोन आपको मिलने की संभावना होती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Nov 2025 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में अगर पैसों की जरूरत अचानक पड़ जाए तो लोग सबसे पहले पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. वहीं चाहे घर की मरम्मत करनी हो शादी का खर्च उठाना हो या किसी जरूरी काम के लिए तुरंत पैसे चाहिए हो बैंक और एनबीएफसी से पर्सनल लोन एक आसान ऑप्शन बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी और CIBIL स्कोर पर ही तय होता है कि आपको कितना लोन मिल सकता है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपको कितने रुपये का लोन मिल सकता है, आप यह कैसे चेक कर सकते हैं.

सैलरी के हिसाब से कितना मिल सकता है लोन?

बैंक आमतौर पर आपकी महीने की आय के 20 गुना तक पर्सनल लोन देने की सीमा तय करता है. यानी आपकी सैलरी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा लोन आपको मिलने की संभावना होती है. ऐसे में अगर आपकी सैलरी 25, 000 रुपये प्रति महीना है तो आपको 5 लाख तक लोन मिल सकता है. वहीं अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 10 लाख तक लोन मिल सकता है. इसके अलावा अगर आपकी सैलरी 75 हजार है तो आपको 15 लाख तक लोन मिल सकता है. ऐसे आप की सैलरी जितनी ज्यादा होती है आपको उतना ही ज्यादा लोन मिल सकता है. हालांकि हर बैंक की अपनी लोन कैप लिमिट होती है जिसमें कुछ बैंक 25 लाख तक ही लोन देते हैं, जबकि कुछ बैंक 40 या 50 लाख तक भी लोन अप्रूव कर देते हैं.

कितना लोन लेना सही?

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसा लोन लेना चाहिए, जिसकी ईएमआई उसकी सैलरी के आधे से ज्यादा न हो. जैसे अगर आपकी महीने की सैलरी 25,000 है तो आपकी ईएमआई 12,500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस तरह लोन चुकाने में दिक्कत नहीं होती और खर्चों पर भी असर नहीं पड़ता है.

किन बातों से तय होता है लोन अमाउंट?

  • इनकम- लोन अमाउंट तय करने के लिए आपकी महीने की सैलरी और उसका सोर्स सबसे बड़ा फैक्टर होता है. इसमें बैंक यह देखता है कि आपकी नौकरी स्थिर है या नहीं और आपकी आय नियमित आती है या नहीं.
  • क्रेडिट स्कोर- क्रेडिट स्कोर तीन अंकों का नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री बताता है. इसमें 750 या उससे ज्यादा का स्कोर होने पर लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है और ब्याज दर भी कम मिलती है ‌.
  • करंट लोन- अगर पहले से ही आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो बैंक नया लोन देते समय यह भी ध्यान रखता है कि आपके ऊपर पहले से कौन सा और कितना लोन चल रहा है.
  • लोन कैप- लोन कैप का मतलब होता है कि हर बैंक की एक अधिकतम सीमा तय होती है. उस सीमा से ज्यादा लोन अप्रूव नहीं किया जाता है.

ऐसे चेक करें अपना CIBIL स्कोर

  • आप अपना सिबिल स्कोर चेक करने के लिए CIBIL की ऑफिशल वेबसाइट www.cibil.com पर जाएं.
  • इसके बाद Get Your Free CIBIL Score पर क्लिक करें.
  • अब अपना नाम, पैन कार्ड नंबर, बर्थ डेट और ईमेल जैसी जानकारी भरें.
  • इसके बाद ओटीपी से वेरीफाई करें.
  • वेरिफिकेशन के बाद आपकी क्रेडिट रिपोर्ट और CIBIL स्कोर आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा.

Published at : 06 Nov 2025 01:34 PM (IST)
