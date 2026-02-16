होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
इंडियन रेलवे ने दिल्ली से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है, ताकि यात्रियों को भीड़-भाड़ से राहत मिलें. रेलवे के अनुसार,यह स्पेशल ट्रेनें फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च तक चलाई जाएगी.
होली का त्योहार आने वाला है. ऐसे में त्योहार पर घर लौटने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे ने कई होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. इंडियन रेलवे ने दिल्ली से बिहार सहित अलग-अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है, ताकि यात्रियों को लंबी वेटिंग लिस्ट और भीड़-भाड़ से राहत मिल सके. रेलवे के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेनें फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह तक चलाई जाएंगी. वहीं आपको बता दें कि रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली होली स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से शुरू हो चुकी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि होली पर दिल्ली से बिहार जाने के लिए कौन-कौन सी स्पेशल ट्रेन चलेगी.
नई दिल्ली से बरौनी स्पेशल ट्रेन- (04054/04053)
- ट्रेन नंबर 04054 नई दिल्ली से बरौनी के लिए चलेगी. यह ट्रेन 20 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक रोजाना शाम 7:50 बजे नई दिल्ली से रवाना होकर अगले दिन रात 10:00 बजे बरौनी पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04053 बरौनी से नई दिल्ली के लिए चलेगी. यह ट्रेन 22 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक रोजाना सुबह 12:45 बजे बरौनी से चलकर अगले दिन सुबह 3:50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. यह ट्रेन गोरखपुर, छपरा और हाजीपुर के रास्ते से होकर चलेगी.
नई दिल्ली से सुपौल स्पेशल ट्रेन- (04060/04059)
- ट्रेन नंबर 04060 नई दिल्ली से सुपौल के लिए चलेगी. यह ट्रेन 20 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक रोजाना रात 9:35 बजे नई दिल्ली से रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 4:00 बजे सुपौल पहुंचेगी.
- वहीं ट्रेन नंबर 04059 सुपौल से नई दिल्ली के लिए चलेगी. यह ट्रेन 22 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक रोजाना सुबह 7:00 बजे सुपौल से चलकर अगले दिन शाम 4:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. यह ट्रेन हाजीपुर, बरौनी, मानसी और सहरसा रूट से चलेगी.
दिल्ली से सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन- (04010/04009)
- होली स्पेशल ट्रेन नंबर 04010 दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए चलेगी. यह ट्रेन 26 फरवरी और 5 मार्च 2026 को रात 11:05 बजे दिल्ली से चलकर अगले दिन रात 10:30 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04009 सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए चलेगी. यह ट्रेन 27 फरवरी और 6 मार्च 2026 को रात 11:55 बजे सीतामढ़ी से रवाना होकर अगले दिन रात 11:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी. वहीं यह ट्रेन सेवा गाेरखपुर, नरकटियागंज और रक्सौल के रास्ते से होकर चलेगी.
आनंद विहार से लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन- (04014/04013)
- ट्रेन नंबर 04014 आनंद विहार से लौकहा बाजार के लिए चलेगी. यह ट्रेन 27 फरवरी और 6 मार्च 2026 को दोपहर 3:40 बजे आनंद विहार से चलकर अगले दिन रात 8:15 बजे लौकहा बाजार पहुंचेगी.
- वहीं ट्रेन नंबर 04013 लौकहा बाजार से आनंद विहार के लिए चलेगी. यह ट्रेन 28 फरवरी और 7 मार्च 2026 को रात 9:30 बजे लौकहा बाजार से चलकर तीसरे दिन सुबह 3:40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. यह ट्रेन रक्सौल, सीतामढ़ी और झंझारपुर रूट से होकर चलेगी.
आनंद विहार ये शेखपुरा स्पेशल ट्रेन- (04070/04069)
- ट्रेन नंबर 04070 आनंद विहार से शेखपुरा के लिए चलेगी. यह ट्रेन 20, 24 और 27 फरवरी के साथ 3 और 6 मार्च 2026 को रात 12:20 बजे आनंद विहार से चलकर उसी दिन रात 8:30 बजे शेखपुरा पहुंचेगी.
- वहीं ट्रेन नंबर 04069 शेखपुरा से आनंद विहार के लिए चलेगी. यह ट्रेन 20, 24 और 27 फरवरी के साथ 3 और 6 मार्च 2026 को शेखपुरा से 22.30 बजे खुलकर अगले दिन 02.00 बजे पटना एवं 05.55 बजे डीडीयू रूकते हुए 19.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
ये भी पढ़ें-EPFO से आपको कितनी मिल सकती है पेंशन? यहां जान लें पूरा कैल्कुलेशन और फॉर्म्युला
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL