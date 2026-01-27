आज के समय में बिजली हर घर की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है. चाहे गर्मी हो या सर्दी, पंखा, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना बिजली के नहीं चल सकते हैं. लेकिन जैसे-जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे बिजली का बिल भी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ता जा रहा है. इसी समस्या का समाधान बनकर रूफटॉप सोलर सिस्टम सामने आया है. अब लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा कर न केवल बिजली का बिल कम कर रहे हैं, बल्कि सरकार से लाखों रुपये की सब्सिडी का लाभ भी उठा रहे हैं.

भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना के तहत घर मालिकों को सोलर पैनल लगवाने पर आर्थिक सहायता दी जा रही है. खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह योजना लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है. तो आइए जानते हैं कि पीएम सूर्य घर योजना में खर्चा कितना आता है और 5 किलोवाट का पैनल कितने का मिलेगा.

पीएम सूर्य घर योजना क्या है?

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत सरकार की एक जरूरी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत घरों की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाता है और सरकार इसकी लागत पर सब्सिडी देती है.

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद आप अपनी जरूरत की बिजली खुद बना सकते हैं और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर नेट मीटरिंग के जरिए क्रेडिट भी पा सकते हैं.

5 किलोवाट का सोलर सिस्टम क्या होता है?

5 किलोवाट का सोलर सिस्टम मध्यम से बड़े घरों के लिए एकदम सही माना जाता है.यह सिस्टम आमतौर पर उन परिवारों के लिए उपयुक्त होता है. जिसमें 3BHK से 5BHK घर, जिनकी मासिक बिजली खपत 600 से 750 यूनिट हो, जिन घरों में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर जैसे भारी उपकरण चलते हों. 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने से आप हर महीने लगभग 5,000 से 7,000 तक के बिजली बिल की बचत कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत

2025 में उत्तर प्रदेश में 5 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की कुल कीमत लगभग 3,00,000 से 3,20,000 तक होती है. इस कीमत में आमतौर पर अच्छी क्वालिटी के टियर-1 सोलर पैनल, एमएनआरई से अप्रूव्ड ग्रिड-टाइड इन्वर्टर, पैनल लगाने की माउंटिंग स्ट्रक्चर, वायरिंग और जरूरी कनेक्टर, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग, नेट मीटरिंग की पूरी तैयारी सभी चीजें शामिल होती हैं.

पीएम सूर्य घर योजना में 5 किलोवाट पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

1. केंद्र सरकार की सब्सिडी - एमएनआरई (MNRE) के नियमों के अनुसार, 4 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 9,000 प्रति किलोवाट, 5 किलोवाट पर कुल सब्सिडी 45,000 है.

2. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सब्सिडी - 15,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम सीमा 30,000 है. इसकी कुल सब्सिडी 1,08,000 हो सकती है.

पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

2. Apply for Rooftop Solar पर क्लिक करें.

3. राज्य, बिजली कंपनी, उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें.

4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें.

5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

6. DISCOM से अनुमोदन प्राप्त करें.

7. रजिस्टर्ड विक्रेता से सोलर सिस्टम लगवाएं.

8. नेट मीटर के लिए आवेदन करें.

9. निरीक्षण के बाद प्रमाण पत्र मिलेगा.

10. 30 दिनों के भीतर सब्सिडी खाते में आ जाएगी. पूरी प्रक्रिया में लगभग 15–30 दिन का समय लगता है.

