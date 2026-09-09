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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके आधार कार्ड से कितने सिम चल रहे हैं, कैसे पता करें? जानें ये आसान तरीका

आपके आधार कार्ड से कितने सिम चल रहे हैं, कैसे पता करें? जानें ये आसान तरीका

आपके आधार और नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, यह घर बैठे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है. जानें संचार साथी TAFCOP पोर्टल से मोबाइल कनेक्शन चेक करने का आसान तरीका.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 09 Sep 2026 01:58 PM (IST)
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आज के समय में आधार कार्ड हमारी पहचान से जुड़े सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. मोबाइल सिम खरीदने के लिए भी इसी का इस्तेमाल होता है. ऐसे में अगर आपके नाम पर कोई और सिम लेकर बैठा हो और मोबाइल नंबर चल रहा हो तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

कई बार किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल साइबर फ्रॉड या गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप समय-समय पर चेक करते रहें कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं. इसके लिए सरकार ने संचार साथी पोर्टल पर TAFCOP की सुविधा दी है. इसके जरिए आप अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं. 

कैसे पता करें आपके नाम पर कितने SIM हैं?
इसके लिए आपको अपना आधार नंबर किसी अनजान वेबसाइट पर डालने की जरूरत नहीं है. आप सरकारी संचार साथी पोर्टल की मदद से यह जानकारी चेक कर सकते हैं. सबसे पहले सरकार के संचार साथी पोर्टल पर जाना है और यहां अपना मोबाइल नंबर डालना है. अब OTP के जरिए इसे वेरिफाई करना है.

DoT के TAFCOP सिस्टम में मोबाइल नंबर के जरिए ऑथेंटिकेशन किया जाता है. वेरिफिकेशन के बाद आपके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है. इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने SIM चल रहे हैं और इनमें से कौन-कौन से नंबर आपके इस्तेमाल में हैं.

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अगर कोई अनजान नंबर दिखे तो क्या करें?
अगर लिस्ट में ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया या आपके नाम पर जारी होने की जानकारी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप संचार साथी पर ऐसे कनेक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं.

सरकार के मुताबिक पोर्टल का इस्तेमाल फर्जी मोबाइल कनेक्शन की शिकायत करने और जरूरत न होने वाले कनेक्शन को बंद कराने के लिए किया जा सकता है. यानी अगर आपके नाम पर कोई ऐसा SIM चल रहा है जो आपका नहीं है, तो आप इसकी जानकारी विभाग तक पहुंचा सकते हैं.

एक आदमी के नाम पर कितने SIM हो सकते हैं?
दूरसंचार नियमों के तहत एक व्यक्ति के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 9 मोबाइल कनेक्शन रह सकता है. कुछ क्षेत्रों में ये सीमा अलग हो सकती है. इसलिए अगर आपके नाम पर इससे ज्यादा या कोई अनजान नंबर दिखाई देता है तो तुरंत शिकायत दर्ज करें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 09 Sep 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Aadhar Card Sim Card
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