आपके आधार कार्ड से कितने सिम चल रहे हैं, कैसे पता करें? जानें ये आसान तरीका

आज के समय में आधार कार्ड हमारी पहचान से जुड़े सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. मोबाइल सिम खरीदने के लिए भी इसी का इस्तेमाल होता है. ऐसे में अगर आपके नाम पर कोई और सिम लेकर बैठा हो और मोबाइल नंबर चल रहा हो तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

कई बार किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल साइबर फ्रॉड या गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप समय-समय पर चेक करते रहें कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं. इसके लिए सरकार ने संचार साथी पोर्टल पर TAFCOP की सुविधा दी है. इसके जरिए आप अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं.

कैसे पता करें आपके नाम पर कितने SIM हैं?

इसके लिए आपको अपना आधार नंबर किसी अनजान वेबसाइट पर डालने की जरूरत नहीं है. आप सरकारी संचार साथी पोर्टल की मदद से यह जानकारी चेक कर सकते हैं. सबसे पहले सरकार के संचार साथी पोर्टल पर जाना है और यहां अपना मोबाइल नंबर डालना है. अब OTP के जरिए इसे वेरिफाई करना है.

DoT के TAFCOP सिस्टम में मोबाइल नंबर के जरिए ऑथेंटिकेशन किया जाता है. वेरिफिकेशन के बाद आपके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है. इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने SIM चल रहे हैं और इनमें से कौन-कौन से नंबर आपके इस्तेमाल में हैं.

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अगर कोई अनजान नंबर दिखे तो क्या करें?

अगर लिस्ट में ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया या आपके नाम पर जारी होने की जानकारी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप संचार साथी पर ऐसे कनेक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं.

सरकार के मुताबिक पोर्टल का इस्तेमाल फर्जी मोबाइल कनेक्शन की शिकायत करने और जरूरत न होने वाले कनेक्शन को बंद कराने के लिए किया जा सकता है. यानी अगर आपके नाम पर कोई ऐसा SIM चल रहा है जो आपका नहीं है, तो आप इसकी जानकारी विभाग तक पहुंचा सकते हैं.

एक आदमी के नाम पर कितने SIM हो सकते हैं?

दूरसंचार नियमों के तहत एक व्यक्ति के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 9 मोबाइल कनेक्शन रह सकता है. कुछ क्षेत्रों में ये सीमा अलग हो सकती है. इसलिए अगर आपके नाम पर इससे ज्यादा या कोई अनजान नंबर दिखाई देता है तो तुरंत शिकायत दर्ज करें.

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