Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएक नहीं, कई तरह के होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म, जानें इनमें क्या है अंतर

एक नहीं, कई तरह के होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म, जानें इनमें क्या है अंतर

कई बार ट्रेन से सफर के दौरान भी लोग अलग-अलग तरह के प्लेटफॉर्म पर ध्यान ही नहीं देते हैं. ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि प्लेटफॉर्म केवल एक ही तरह के होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Sep 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

आपने भी ट्रेन से सफर तो कई बार किया होगा, लेकिन इसके बाद भी काफी कम लोग ही होंगे, जिन्हें इस बारे में पता होगा कि प्लेटफॉर्म एक ही तरह के नहीं होते हैं, बल्कि कई तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं. अक्सर ट्रेन से सफर के दौरान लोग प्लेटफॉर्म नंबर देखते हैं कि कौन-से प्लेटफॉर्म पर उनकी ट्रेन आने वाली है, लेकिन अलग-अलग तरह के प्लेटफॉर्म को नोटिस ही नहीं करते हैं. अगर आप भी नहीं जानते अलग-अलग प्लेटफॉर्म के बारे में तो आज जान लीजिए.

क्यों अलग-अलग होते हैं प्लेटफॉर्म?

दरअसल, ट्रैक की स्थिति, स्टेशन की बनावट और ट्रेन संचालन के हिसाब से प्लेटफॉर्म अलग-अलग होते हैं. इसलिए केवल प्लेटफॉर्म नंबर पर ही ध्यान न दें, बल्कि ये भी देखें कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं वे कौन-सा प्लेटफॉर्म है और उसका नाम क्या है.

1. साइड प्लेटफॉर्म

सबसे पहले बात करते हैं साइड प्लेटफॉर्म की तो ये रेलवे स्टेशन पर सबसे आम तरह के प्लेटफॉर्म में से एक गिने जाते हैं. इसमें एक तरफ प्लेटफॉर्म होता तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैक होता है. इस तरह के प्लेटफॉर्म को सभी ने देखा होगा. 

2. आइलैंड प्लेटफॉर्म

अब बात करते हैं आइलैंड प्लेटफॉर्म के बारे में तो इसमें दोनों तरफ ही ट्रैक होते हैं. यानी दोनों तरफ ट्रेनें आती-जाती है. इस तरह के प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा बड़े रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलेंगे.

3. फ्लैग प्लेटफॉर्म

फ्लैग प्लेटफॉर्म के बारे में जाने तो ये आमतौर पर छोटे रेलवे स्टेशनों पर होता है, जहां पर यात्री और ट्रेनों की संख्या कम हो. इसका डिजाइन काफी साधारण होता है.

बिना सील तोड़े LPG सिलेंडर से कैसे गायब हो रही गैस? जानें

4. बे प्लेटफॉर्म

बे प्लेटफॉर्म रेलवे लाइन से अलग बने ट्रैक के किनारे होता है. ये प्लेटफॉर्म आगे जाकर एक छोर पर सामाप्त हो जाते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर खास वे ट्रेनें रुकती हैं, जिन्हें आगे जाकर मुख्य लाइन पर नहीं जाना होता है.

5. कॉम्बिनेशन प्लेटफॉर्म

इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग तरह के प्लेटफॉर्म बने होते हैं, जैसे कहीं पर  आइलैंड प्लेटफॉर्म तो कहीं साइड प्लेटफॉर्म हो सकते हैं. 

सितंबर और अक्टूबर में इन तारीखों पर नहीं चलेंगी कई ट्रेनें, रेलवे ने की रद्द

 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Utility News Side Platform
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बिना सील तोड़े LPG सिलेंडर से कैसे गायब हो रही गैस? जानें
बिना सील तोड़े LPG सिलेंडर से कैसे गायब हो रही गैस? जानें
यूटिलिटी
Train Cancelled: सितंबर और अक्टूबर में इन तारीखों पर नहीं चलेंगी कई ट्रेनें, रेलवे ने की रद्द
Train Cancelled: सितंबर और अक्टूबर में इन तारीखों पर नहीं चलेंगी कई ट्रेनें, रेलवे ने की रद्द
यूटिलिटी
8 नहीं, अब 11 बजे भी नहीं बुक हो रही तत्काल टिकट, दिवाली-छठ पर घर कैसे जाएंगे लोग?
8 नहीं, अब 11 बजे भी नहीं बुक हो रही तत्काल टिकट, दिवाली-छठ पर घर कैसे जाएंगे लोग?
यूटिलिटी
सितंबर में इस तारीख को मिलेगा फ्री राशन, यूपी के लोगों मिलेगी मुफ्त चीनी भी
सितंबर में इस तारीख को मिलेगा फ्री राशन, यूपी के लोगों मिलेगी मुफ्त चीनी भी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका दाखिल
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका दाखिल
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल: 700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
Home Tips
Milk Storage Tips: उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह
उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह
एग्रीकल्चर
गांव में कैसे खोलें ट्रैक्टर की एजेंसी? कितना आएगा कुल खर्च
गांव में कैसे खोलें ट्रैक्टर की एजेंसी? कितना आएगा कुल खर्च
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget