एक नहीं, कई तरह के होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म, जानें इनमें क्या है अंतर

आपने भी ट्रेन से सफर तो कई बार किया होगा, लेकिन इसके बाद भी काफी कम लोग ही होंगे, जिन्हें इस बारे में पता होगा कि प्लेटफॉर्म एक ही तरह के नहीं होते हैं, बल्कि कई तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं. अक्सर ट्रेन से सफर के दौरान लोग प्लेटफॉर्म नंबर देखते हैं कि कौन-से प्लेटफॉर्म पर उनकी ट्रेन आने वाली है, लेकिन अलग-अलग तरह के प्लेटफॉर्म को नोटिस ही नहीं करते हैं. अगर आप भी नहीं जानते अलग-अलग प्लेटफॉर्म के बारे में तो आज जान लीजिए.

क्यों अलग-अलग होते हैं प्लेटफॉर्म?

दरअसल, ट्रैक की स्थिति, स्टेशन की बनावट और ट्रेन संचालन के हिसाब से प्लेटफॉर्म अलग-अलग होते हैं. इसलिए केवल प्लेटफॉर्म नंबर पर ही ध्यान न दें, बल्कि ये भी देखें कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं वे कौन-सा प्लेटफॉर्म है और उसका नाम क्या है.

1. साइड प्लेटफॉर्म

सबसे पहले बात करते हैं साइड प्लेटफॉर्म की तो ये रेलवे स्टेशन पर सबसे आम तरह के प्लेटफॉर्म में से एक गिने जाते हैं. इसमें एक तरफ प्लेटफॉर्म होता तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैक होता है. इस तरह के प्लेटफॉर्म को सभी ने देखा होगा.

2. आइलैंड प्लेटफॉर्म

अब बात करते हैं आइलैंड प्लेटफॉर्म के बारे में तो इसमें दोनों तरफ ही ट्रैक होते हैं. यानी दोनों तरफ ट्रेनें आती-जाती है. इस तरह के प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा बड़े रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलेंगे.

3. फ्लैग प्लेटफॉर्म

फ्लैग प्लेटफॉर्म के बारे में जाने तो ये आमतौर पर छोटे रेलवे स्टेशनों पर होता है, जहां पर यात्री और ट्रेनों की संख्या कम हो. इसका डिजाइन काफी साधारण होता है.

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4. बे प्लेटफॉर्म

बे प्लेटफॉर्म रेलवे लाइन से अलग बने ट्रैक के किनारे होता है. ये प्लेटफॉर्म आगे जाकर एक छोर पर सामाप्त हो जाते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर खास वे ट्रेनें रुकती हैं, जिन्हें आगे जाकर मुख्य लाइन पर नहीं जाना होता है.

5. कॉम्बिनेशन प्लेटफॉर्म

इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग तरह के प्लेटफॉर्म बने होते हैं, जैसे कहीं पर आइलैंड प्लेटफॉर्म तो कहीं साइड प्लेटफॉर्म हो सकते हैं.

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