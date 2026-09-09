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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिना सील तोड़े LPG सिलेंडर से कैसे गायब हो रही गैस? जानें

बिना सील तोड़े LPG सिलेंडर से कैसे गायब हो रही गैस? जानें

LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले हर उपभोक्ता को सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय विशेष ध्यान देना चाहिए. कई बार सील बंद होने के बावजूद भी सिलेंडर में गैस पूरी नहीं होती है. इसके पीछे कई सारे कारण है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Sep 2026 12:05 PM (IST)
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  • डिलीवरी पर वजन, सील जांचें, कम होने पर शिकायत करें।

अगर आप एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. हर महीने सिलेंडर लेते समय आप कुछ जरूरी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है. ऐसे में जब आपके घर पर सिलेंडर की डिलीवरी की जाए तो उस समय आप सिलेंडर की सील को चेक करते होंगे, अगर सील सही दिखाई देती होगी तो आप ये समझ लेते होंगे कि सिलेंडर के साथ किसी भी तरह भी गड़बड़ी नहीं की गई है. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. क्योंकि सील सही से बंद होने के बाद भी सिलेंडर से गैस निकाली जा सकती है. इसलिए जब भी सिलेंडर ले तो इन जरूरी बातों का खास ध्यान रखें. 

सील लगी होने पर भी कम हो सकती है गैस?

इस बारे में हो सकता है काफी कम लोग जानते हो कि सिलेंडर पर लगी सील को बिना तोड़े भी उसके अंदर से गैस निकाली जा सकती है. इसके लिए सील के ऊपरी हिस्से से एक पतली पिन या सुई वाल्व के अंदर डालते हैं. पिन से वाल्व का प्रेशर रेगुलेटर दब जाता है जिससे गैस बाहर निकल सकती है और उस गैस को दूसरे खाली सिलेंडर में भरा जाता है. इसके अलावा सिलेंडर पर लगी सील को बड़ी सावधानी के साथ निकालकर गैस कम करने के बाद उसे दोबारा लगा दिया जाता है, जिससे ग्राहक को लगता है कि सिलेंडर में सील लगी हुई है. 

इस वजह से भी कम हो सकती है गैस

कई बार गैस कम होने की वजह गैस लीकेज और सिलेंडर के वाल्व में खराबी भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में गैस धीरे-धीरे करके कम हो सकती है और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता और सिलेंडर रखे-रखे ही कम हो जाता है. लेकिन इन सभी चीजों से बचने के लिए डिलीवरी लेते समय खास सावधानी रखनी जरूरी है.

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डिलीवरी के समय करें ये काम

सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय आप सबसे पहले कुछ चीजों को चेक करके पता कर सकते हैं कि आपके सिलेंडर में से गैस तो नहीं निकाली गई है. इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि सिलेंडर की डिलीवरी के समय आप उसका वजन चेक करें. घरेलू 14.2 वाले सिलेंडर में गैस का वजन 14.2  होता है. इसके साथ ही सिलेंडर के खाली वजन के बारे में भी लिखा होता है तो आप दोनों को मिलाकर सिलेंडर का कुल वजन पता कर सकते हैं. अगर वजन कम है या सील सही से नहीं लगी है तो सिलेंडर लेने से मना कर दें और तुरंत इसकी शिकायत अपनी गैस एजेंसी को करें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Sep 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
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