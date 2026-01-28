हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीभारत में कैसे बनती है हेल्थ आईडी आभा, क्या विदेशों में इलाज में भी यह आएगा काम?

भारत में कैसे बनती है हेल्थ आईडी आभा, क्या विदेशों में इलाज में भी यह आएगा काम?

ऐसे ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत सरकार ने एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया है. जिसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA ID) कहते हैं. ABHA ID एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 Jan 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

आज के डिजिटल युग में हमारी जिंदगी के लगभग हर काम को आसान बनाने के लिए तकनीक का यूज हो रहा है. चाहे बैंकिंग हो, पढ़ाई हो, या फिर सरकारी सेवाएं, सब कुछ अब डिजिटल हो रहा है. ऐसे ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत सरकार ने एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया है. जिसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA ID) कहते हैं. 

ABHA ID एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है, जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों को एक जगह सुरक्षित रखता है. इस कार्ड की मदद से अब आपको अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट, एक्स-रे और दवाइयों की पर्चियों की फाइलें बार-बार डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं होती है. तो आइए जानते हैं कि भारत में हेल्थ आईडी आभा कैसे बनती है और क्या विदेशों में इलाज में भी यह काम आएगा. 

ABHA ID क्या है और इसके फायदे?

ABHA ID का पूरा नाम Ayushman Bharat Health Account है. इसे सरल भाषा में समझें तो यह आपके स्वास्थ्य का डिजिटल वॉलेट है. इसमें आपकी सारी मेडिकल जानकारी जैसे पिछले इलाज की जानकारी, आपकी बीमारियां और एलर्जी, ब्लड ग्रुप, दवाइयां जो आप ले रहे हैं, अस्पताल में किए गए टेस्ट और रिपोर्ट सब कुछ सुरक्षित रूप से डिजिटल तरीके से स्टोर होता है. इससे अब आपको अलग-अलग अस्पताल या डॉक्टर के पास जाते समय फाइलें नहीं ले जानी पड़ेंगी.

डॉक्टर आपकी अनुमति से आपके सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं और उसी हिसाब से सही इलाज शुरू कर सकते हैं. बार-बार जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गलत दवा या इलाज की संभावना कम होगी.  आपका मेडिकल डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहेगा. कोई भी इसे बिना आपकी अनुमति के नहीं देख सकता है. 

ABHA ID से क्या आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?

ABHA ID मुफ्त इलाज की गारंटी नहीं देता है. मुफ्त इलाज के लिए आपको अलग से आयुष्मान कार्ड की जरूरत होती है. आयुष्मान कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सरकार की पात्रता शर्तों पर खरे उतरते हैं.  लेकिन ABHA ID हर भारतीय नागरिक के लिए खुला है, और इसे बनाना आसान है. यह कार्ड सिर्फ आपकी मेडिकल जानकारी को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने का काम करता है. 

भारत में कैसे बनती है हेल्थ आईडी आभा?

1. ABHA ID बनाना बहुत ही आसान है. इसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले healthid.ndhm.gov.in वेबसाइट पर जाएं. 

2. आधार के जरिए जनरेट करें का ऑप्शन चुनें. 

3. अपना आधार नंबर डालें. 

4. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. 

5. OTP डालकर अपने लिए एक यूनिक ABHA एड्रेस बनाएं. 

6. यही आपका डिजिटल हेल्थ आईडी बन जाएगी.इसके बाद आप अपना ABHA कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

क्या विदेश में ABHA ID काम आएगी?

ABHA ID फिलहाल भारत के डिजिटल हेल्थ सिस्टम के लिए डिजाइन की गई है. विदेश में इलाज के लिए सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है. लेकिन अगर आप भारत से बाहर किसी अस्पताल में अपने मेडिकल रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, तो आप इसे PDF या डिजिटल फॉर्म में डॉक्टर या अस्पताल के साथ शेयर कर सकते हैं. यह एक तरह से अंतरराष्ट्रीय मेडिकल रिकॉर्ड साझा करने का माध्यम बन सकता है, लेकिन इसे विदेश के सिस्टम में सीधे यूज नहीं किया जा सकता है. 

Published at : 28 Jan 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Ayushman Bharat Digital Health Card Health ID ABHA ID
