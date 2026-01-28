हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नई वोटर लिस्ट में नहीं है आपका नाम तो क्या करें, अब कैसे कर पाएंगे मतदान?

नई वोटर लिस्ट में नहीं है आपका नाम तो क्या करें, अब कैसे कर पाएंगे मतदान?

2026 के लिए SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है. यह सूची उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का आवेदन किया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 Jan 2026 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में हर नागरिक का मतदाता होना बहुत जरूरी है. चुनाव के दिन हर वोट कीमती होता है और यही लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने समय पर पंजीकरण करवा लिया है, फिर भी हमारी नाम वोटर लिस्ट में नहीं दिखाई देता है.इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) हर वर्ष मतदाता सूची को अपडेट करता है.

2026 के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है. यह सूची उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का आवेदन किया है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर मेरा नाम इस नई सूची में नहीं है तो क्या होगा. क्या मैं चुनाव में वोट कर पाऊंगा. तो आइए जानते हैं कि नई वोटर लिस्ट में नाम क्यों गायब हो सकता है, इसे कैसे चेक करें और अगर नाम नहीं है तो क्या कदम उठाने चाहिए. 

नई SIR ड्राफ्ट मतदाता सूची 2026 क्या है?

SIR का मतलब Special Intensive Revision है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को साफ करना है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहां सैकड़ों लाखों मतदाता रहते हैं.

2026 के SIR के तहत यूपी में लगभग 12.55 करोड़ संभावित मतदाता हैं और लगभग 2.89 करोड़ नामों की कटौती की गई है. ड्राफ्ट मतदाता सूची सिर्फ प्रारंभिक सूची है. इसका मतलब यह है कि अगर आपका नाम इसमें है तो आपका आवेदन सही दिशा में है, लेकिन अंतिम पुष्टि 6 मार्च 2026 को आने वाली फाइनल मतदाता सूची से ही होगी. 

अपना नाम ऑनलाइन कैसे चेक करें?

1. आप घर बैठे आसानी से देख सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं इसके लिए  निर्वाचन आयोग की वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.inपर जाएं. 

2. पॉप-अप में Special Intensive Revision (SIR) 2026 पर क्लिक करें. 

3. EPIC नंबर या नाम दर्ज करें. 

4. कैप्चा कोड भरें और SEARCH बटन दबाएं

5. अगर आपका नाम है, तो जिला, विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग बूथ का विवरण दिखेगा. 

6. अगर नाम नहीं है, तो No Result Found दिखाई देगा. 

अगर नाम नहीं है तो क्या करें?

अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है या गलत दिख रहा है, तो चुनाव आयोग ने इसके लिए कई रास्ते बताए हैं.  अगर आप पहले कभी पंजीकृत नहीं थे या आपका नाम गायब हो गया है तो ऑनलाइन फॉर्म 6 भरें या अपने BLO (Booth Level Officer) के पास जाकर जमा करें. अगर नाम तो है लेकिन विवरण गलत है (जैसे पिता का नाम, पता या उम्र) तो फॉर्म 8 के माध्यम से सुधार कराएं. अगर ड्राफ्ट लिस्ट में किसी और का नाम गलत तरीके से जुड़ा है तो फॉर्म 7 जमा करें. हमेशा ऑनलाइन देखें कि आपका नाम सही तरह से जोड़ा गया है. फाइनल लिस्ट आने तक सतर्क रहें. 

कैसे कर पाएंगे मतदान?

अगर नाम नहीं है, तो तुरंत आवेदन करें. इसके बाद फाइनल लिस्ट आने तक इंतजार करें. ड्राफ्ट लिस्ट सिर्फ प्रारंभिक है. अंतिम फाइनल लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी होगी. तभी आपका नाम निश्चित रूप से मतदान के लिए तैयार होगा. साथ ही नाम फाइनल लिस्ट में होना जरूरी है. EPIC/Voter ID कार्ड साथ ले जाएं.

अगर नाम नहीं है, तो आप मतदान नहीं कर पाएंगे. इसलिए समय से पहले अपना नाम और विवरण जांचें. नए क्षेत्र में जाने पर पता अपडेट करें. अपने EPIC नंबर की डिजिटल और प्रिंट कॉपी रखें. चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और BLO से ही सही और पूरी जानकारी लें. 

Published at : 28 Jan 2026 01:48 PM (IST)
