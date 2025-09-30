राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, नोट कर लें ये एड्रेस और ई-मेल

देश के आम नागरिक अपनी समस्याएं राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री तक तो पहुंचा ही सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम नागरिक देश के राष्ट्रपति को भी शिकायत भेज सकते हैं. दरअसल, आप लिखित या ऑनलाइन माध्यम से देश के राष्ट्रपति को अपनी समस्या बता सकते हैं. वहीं भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद होने के नाते राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह नागरिकों की याचिकाओं और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग व मंत्रालयों को आदेश दें.

हालांकि, कई लोग अभी भी नहीं जानते कि राष्ट्रपति को शिकायत भेजने का तरीका क्या है. बता दें, यह प्रक्रिया न केवल ऑफलाइन होती है बल्कि ऑनलाइन भी उपलब्‍ध है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के पास आप कैसे शिकायत भेज सकते हैं.

ऑनलाइन कैसे भेज सकते हैं राष्ट्रपति को शिकायत

राष्ट्रपति को आप अपनी शिकायत भेजने के लिए सीधे ईमेल आईडी us.petitions@rb.nic.in का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा presidentofindia@rb.nic.in पर भी ऑनलाइन पिटीशन भेजी जा सकते हैं. ईमेल के अलावा नागरिक, राष्ट्रपति से सीधे ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं इसके लिए उन्हें http://helpline.rb.nic.in पर पंजीकरण करना होगा. शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी स्थिति भी वेबसाइट पर ही देखी जा सकती है.



ऑफलाइन कैसे करें राष्ट्रपति से शिकायत

अगर कोई नागरिक राष्ट्रपति को ऑनलाइन शिकायत भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं. देश के आम नागरिक राष्ट्रपति को डाक से भी शिकायत पत्र भेज सकते हैं. डाक से शिकायत पत्र भेजने के लिए नागरिक President's Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004 गेट नंबर 38, चर्च रोड इस एड्रेस पर डाक से शिकायत भेज सकते हैं. साथ ही नागरिक अपनी शिकायत को व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति सचिवालय के सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन में जमा कर सकते हैं.



राष्ट्रपति सचिवालय कैसे करता है शिकायतों का निपटारा



राष्ट्रपति सचिवालय आम जनता से मिलने वाली शिकायतों को प्राप्त करता है और उनकी सारी जानकारी के आधार पर उन्हें केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय या राज्य सरकार को भेजता है. शिकायत दर्ज होने के बाद नागरिक को इसकी रसीद दी जाती है और यह भी बताया जाता है कि मामला किस विभाग या मंत्रालय को भेजा गया है. इसके अलावा आम नागरिक को राष्ट्रपति को भेजी गई शिकायतों की स्थिति मेल या फिर वेबसाइट के माध्‍यम से भी दी जाती है. राष्ट्रपति सचिवालय का मुख्यालय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है. यहां से न केवल राष्ट्रपति के आधिकारिक काम किए जाते हैं बल्कि नागरिकों की शिकायत और याचिका पर भी कार्रवाई की जाती है. राष्ट्रपति सचिवालय में जाने वाली शिकायतों का निपटारा एक निर्धारित समय में कर द‍िया जाता है, हालांकि इसके लिए कोई सख्त समय सीमा तय नहीं है.

