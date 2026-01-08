घर से बाहर जा रहे हैं तो जरूर चेक करें ये चीजें, वरना नुकसान होना तय

House Safety Tips: घर से निकलते वक्त हम अक्सर जल्दी में होते हैं. ऑफिस की टेंशन, ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी या कहीं घूमने जाने की एक्साइटमेंट में कई छोटी लेकिन जरूरी बातें नजरअंदाज हो जाती हैं. यही छोटी लापरवाहियां बाद में बड़े नुकसान की वजह बनती हैं. गैस खुली रह जाना दरवाजा ठीक से लॉक न होना या चार्जिंग पर लगे उपकरण छोड़ देना जैसी चीजें सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करतीं.

बल्कि सेफ्टी के लिए भी खतरा बन सकती हैं. इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले कुछ बेसिक चीजों की आदत बना लेना बहुत जरूरी है. यह आदतें न सिर्फ आपके घर को सेफ रखेंगी. बल्कि आपको बाहर रहते हुए भी मानसिक शांति देंगी. चलिए आसान और practical तरीके से समझते हैं कि किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए.

सुरक्षा से जुड़ी जरूरी चेकलिस्ट

घर से निकलने से पहले सबसे पहले गैस स्टोव और सिलेंडर जरूर चेक करें. गैस की हल्की सी लीकेज भी बड़ा हादसा कर सकती है. इसके बाद सभी दरवाजे और खिड़कियां सही से लॉक हैं या नहीं यह कन्फर्म करें. मेन गेट के साथ-साथ बालकनी और पीछे के दरवाजे पर भी ध्यान दें.

यह भी पढ़ें:सिर्फ 5000 रुपये में शुरू करें अपना खुद का बिजनेस, कम बजट में कमाई के स्मार्ट आइडिया

घर में अगर इनवर्टर, हीटर या आयरन जैसे हेवी इलेक्ट्रिक उपकरण लगे हैं. तो उन्हें स्विच ऑफ करके प्लग निकाल देना समझदारी होती है. रात में या लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं. तो बाहर की लाइट या सेंसर लाइट ऑन रखना चोरी के रिस्क को कम कर सकता है.

बिजली, पानी और कीमती चीजें चेक करें

घर से बाहर जाते वक्त पानी की टोंटी और मोटर जरूर चेक करें. कई बार नल खुला रह जाता है और घंटों में टंकी खाली होकर पानी का बिल और पड़ोसियों की परेशानी दोनों बढ़ा देता है. सभी गैर जरूरी लाइट, पंखे और चार्जर बंद करना बिजली बचाने के साथ आग के खतरे को भी कम करता है. इसके अलावा कैश, ज्वेलरी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा तय जगह या लॉकर में रखें.

यह भी पढ़ें:क्या पिंक सहेली कार्ड बनवाने पर लागू होगी एज लिमिट, जान लें क्या हैं नियम?

अगर कई दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं. तो किसी भरोसेमंद पड़ोसी या रिश्तेदार को जानकारी देना भी अच्छा ऑप्शन है. वो समय-समय पर घर पर नजर रख सकता है. यह छोटी आदतें आपको लौटने पर किसी बड़े नुकसान से बचा सकती हैं.

यह भी पढ़ें: क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?